Parigi 2024, Marcell Jacobs e 4x100 (con esclusione a sorpresa): finale con super brivido (scampato pericolo)

Parigi 2024, Marcell Jacobs e 4x100 (con esclusione a sorpresa): finale con super brivido

L'Italia della 4x100 maschile difenderà il titolo olimpico di Tokyo 2020 ma.. che brivido: Marcell Jacobs e compagni conquistano la finale con il secondo (e ultimo) tempo di ripescaggio avendo chiuso la loro batteria al quinto posto (passavano le prime tre) in 38''07. Per fortuna degli azzurri nell'altra semifinale nessuno ha fatto meglio di loro. Qualche cambio di testimone non perfetto ha condizionato la gara dell'Italia. Molto buona la quarta frazione di Filippo Tortu, ma in generale tutti e 4 hanno corso forte, come detto, è però mancata la fluidità nei passaggi.

Vediamo la vigilia della semifinale nella 4x100 e come si è arrivati alla composizione del quartetto azzurro.

Parigi 2024, Marcell Jacobs guida l'Italia della staffetta 4x100 che difende l'oro alle Olimpiadi

Marcell Jacobs sta bene. Il problemino alla coscia accusato al termine dei 100 metri che lo avevano visto chiudere quinto (9''85 a sei centesimi dall'oro di Noah Lyles) non ha destato preoccupazioni e il fuoriclasse italiano è pronto per la 4x100 delle Olimpiadi di Parigi 2024 dove lui e gli azzurri dovranno difendere la medaglia d'oro vinta a Tokyo 2020 (senza dimenticare l'argento ai Mondiali 2023 e il titolo Europeo di Roma 2024).

Parigi 2024, Marcell Jacobs e la staffetta 4x100 dell'Italia: fuori Chituru Ali

Con Marcell Jacobs l'Italia schiererà Matteo Melluzzo, Fausto Desalu e Filippo Tortu (reduce dall'eliminazione nella semifinale dei 200 metri corsa in 20'54, quattordicesimo tempo assoluto). Era nell'aria, ma dunque è fuori Chituru Ali, vice-campione d'Europa a Roma e semifinalista nei 100 metri olimpici di Parigi.

Esclusione con tutta probabilità dovuta a ragioni tecniche legate alla staffetta: Ali sarebbe stato schierato in quarta frazione, costringendo a uno spostamento di Filippo Tortu (l'ultima frazione è quella dove rende meglio come si può ricordare dai suoi finali strepitosi nelle medaglie azzurre di questi anni) e a toccare dunque gli equilibri costruiti con tanta cura nelle ultime stagioni.

La 4x100 femminile invece sarà composta da Dosso, Kaddari, Siragusa e De Masi.