Parma, ex calciatore mette incinta l’amante e poi scappa

Commedia all'italiana a Parma

Si dice che un giocatore di calcio, ex bandiera del Parma, abbia avuto una relazione extra-coniugale che si sarebbe conclusa con una gravidanza. In città non si parla d’altro anche perché la vicenda ha avuto un risvolto da commedia all’italiana: il calciatore infatti avrebbe prima deciso di lasciare la moglie per la nuova fiamma.

Poi, alla vigilia della nascita dell’erede avrebbe fatto marcia indietro e avrebbe preferito rimanere sotto il tetto coniugale. Non basta: come nella migliore tradizione dei feuilleton nostrani, l’uomo ha chiesto alla (ormai ex) amante di produrre test di paternità perché dubitava della di lei virtù o perché temeva di essere incastrato.

L’esame del dna non ha lasciato spazio a fraintendimenti: si tratta effettivamente del figlio del calciatore. La donna ha deciso di dare al bimbo il nome di un eroe greco, che inizia con la lettera “A”. In molti si domandano: se il bimbo è nato più di un anno fa, perché la vicenda viene a galla solo ora? Ah, saperlo, direbbe qualcuno.