Pechino 2022, Dominik Fischnaller bronzo nello slittino: terza medaglia Italia

Pechino 2022: oro al tedesco Johannes Ludwig, argento all’austriaco Wolfgang Kindl

Straordinario Dominik Fischnaller che ha conquistato la medaglia di bronzo nello slittino ai Giochi olimpici invernali di Pechino. L’azzurro si è classificato terzo dopo le quattro manche. Oro al tedesco Johannes Ludwig, argento all’austriaco Wolfgang Kindl. È la terza medaglia per l’Italia ai Giochi in Cina.

Fischnaller, il primo degli umani, a sfrecciare a oltre 130 chilometri orari sdraiato su una slitta nel budello del ‘Yanqing National Sliding Centre’ tra le montagne cinesi. L’azzurro voleva questa medaglia, sono stati quattro anni difficile nel corso dei quali ha studiato tutti i minimi particolari della sua slitta assieme ai suoi allenatori, Armin Zoeggeler, cittì azzurro, e Kurt Brugger.

Dominik Fischnaller si è messo al collo uno stupendo bronzo terminando le quattro manche con il tempo di 3’49”686 a 951 millesimi dall’oro vinto dal teutonico Johannes Ludwig (3’48”735). Mostruoso anche l’austriaco Wolfgang Kindl, argento a soli 160 millesimi dal vincitore. Rimasto ai piedi del podio il tedesco Felix Loch (a 1”143) mentre l’altro azzurro in gara, Leon Felderer si è classificato undicesimo (a 3”105) anche a seguito di un errore di linea nella quarta discesa.

Domi, il suo soprannome, è cugino di Kevin, l’azzurro risultato positivo al coronavirus a Pechino e che non ha potuto prendere il via della gara olimpica. Originario di Maranza in Alto Adige, Dominik, 28 anni, dopo il sesto posto di Sochi 2014 nella gara dell’addio, con tanto di bronzo di Zoeggeler, e il quarto a soli due millesimi a PyeongChang 2018, ha coronato una carriera che lo ha visto più volte sul podio in Coppa del mondo sia nel classico format della gara maschile che nella sprint.

