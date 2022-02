Pechino '22, Oro ed esordio per Gu Eileen, modella e star del freestyle

È oro per Gu Eileen, la “speranza cinese per il freestyle”

Gu Ailing Eileen ha esordito alle Olimpiadi conquistando il primo dei tre ori nel mirino per la Cina. Si conferma così “speranza cinese per il freestyle”, come l’ha presentata lo speaker prima della gara di Big Air.

La 18enne, nata e cresciuta a San Francisco, nel 2019 ha deciso di rappresentare ai Giochi il Paese della madre, cinese, riscuotendo un grande successo anche nel mondo della moda: la bellezza della sportiva non è passata inosservata a grandi testimonial quali Victoria's Secret, Louis Vuitton, Tiffany e Gucci, che l’hanno scelta per i cartelloni pubblicitari di tutto il Paese.

Ai Giochi punta a conquistare tre medaglie: un sogno che ha rischiato di sfumare durante la seconda run nelle qualificazioni del Big Air, per la perdita di uno sci a causa dal forte vento. Gu si è poi ripresa e ha staccato il pass per la finale nella terza prova con il quinto punteggio su dodici.

La bellissima sciatrice ha già vinto otto competizioni e nel 2021 ha conquistato due ori e un bronzo agli X Games in Colorado. Una popolarità, quella della sciatrice, che va oltre lo sport. Infatti, la scelta di optare In per la nazionale asiatica e di proporsi come un modello per le ragazze cinesi le è valso il titolo di "Principessa della neve" e un numero elevato di follower su Weibo , circa 1,23 milioni.

Nonostante il legame con Cina e Usa, Gu non si è mai sbilanciata su temi delicati come la repressione degli uiguri, Hong Kong o Taiwan, nè ha mai svelato la sua cittadinanza. "Faccio salti su una pista ghiacciata, non è politica. Quando sono negli Stati Uniti, sono americana, ma quando sono in Cina, sono cinese", afferma Eileen, che intanto ha messo nel mirino una medaglia anche nell'halfpipe e nello slopestyle.

