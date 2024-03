Pellegrini-Barella l'Italia di Spalletti piega anche l'Ecuador 2-0

Pellegrini e Barella l'Italia piega l'Ecuador 2-0

Con un gol in apertura (Pellegrini al 3' dalla distanza dopo una punizione di Dimarco ribattuta) e uno in pieno recupero (Barella al 94' con un tocco morbido su passaggio di Orsolini), l'Italia chiude la tournée negli Stati Uniti con una vittoria per 2 a 0 sull'Ecuador che arriva dopo il 2-1 sul Venezuela con doppietta di Mateo Retegui.

In realtà il risultato non rende giustizia all'impegno della giovane squadra latinoamericana che soprattutto nel secondo tempo ha spinto con decisione e velocità, pur senza rendersi pericolosa se non su un colpo dalla distanza di Plata ribattuto da Vicario.

Ben quattro gli ammoniti fra gli azzurri (Jorginho, Zaniolo, Mancini, Cambiaso) in una partita giocata con decisione e grande velocità. Per l'Italia ora una pausa fino a a giugno quando sono in calendario altre due amichevoli - contro Turchia e Bosnia - prima dell'inizio del Campionato Europeo dove sarà chiamata a difendere il titolo vinto a Wembley nel 2021 in finale contro l'Inghilterra.

Italia, Spalletti, l'analisi della vittoria contro l'Ecuador

"Nel primo tempo abbiamo avuto più la palla e siamo stati più alti, e potevamo fare un altro gol. Poi nel secondo tempo siamo stati più sporchi ma sempre stati squadra anche nel secondo tempo dove loro si sono presi un po' di campo in più": lo afferma Luciano Spalletti commentando il 2 a 0 all'Ecuador.

Il mister azzurro traccia comunque "un bilancio molto positivo della tournee', che e' stata ottima, con una organizzazione della Federazione perfetta". "Abbiamo fatto due buone prestazioni, ci sono cose da mettere a posto, ma ora dobbiamo fare una analisi e poi tirar fuori cose positive" conclude.

Italia, Barella: "Nuovo inizio, sta nascendo un bel gruppo"

"Mi ero lasciato un po' di energie per lo sprint finale... Nella ripresa abbiamo sofferto un po' troppo per quelle che sono le nostre qualità ma la sofferenza mi ha aiutato per poi regalarmi quella gioia", spiega Nicolò Barella ai microfoni della Rai dopo la vittoria per 2-0 dell'Italia sull'Ecuador.

Il centrocampista dell'Inter, autore del secondo gol azzurro e in campo con la fascia di capitano, ha raccontato la crescita della nazionale: "La difesa a tre? A prescindere dal modulo è un nuovo inizio, stiamo prendendo le misure e migliorando. Stiamo creando un bel gruppo con ragazzi che si vogliono aiutare a vicenda, questa è la cosa più bella. Senza quello non ci sarebbe nulla".

Ecuador-Italia 0-2: tabellino della gara

Ecuador (3-4-3): Burrai; Torres, Hincapie, Pacho; Preciado, Franco (35' st Gruezo), M. Caicedo, Estupinan; Minda (20' st Paez), Plata, Sarmiento (35' st Obando). A disp.: Galindez, Dominguez, Arboleda, Cifuentes, Yeboah, Hurtado, Chala, Mena, Ortiz, J. Caicedo, Realpe, Ordonez. All.: Sanchez Bas

Italia (3-4-2-1): Vicario; Darmian, Mancini, Bastoni; Bellanova (1' st Di Lorenzo), Barella, Jorginho (22' st Locatelli), Dimarco (43' st Cambiaso); Zaniolo (31' st Orsolini), Pellegrini (22' st Frattesi); Raspadori (31' st Retegui). A disp.: Donnarumma, Carnesecchi, Buongiorno, Scalvini, Bonaventura, Zaccagni, Chiesa. All.: Spalletti