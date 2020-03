Percassi: "Atalanta nella storia, una vittoria per dare speranza alla gente"

Champions League, Valencia-Atalanta. Percassi: "La mia squadra nella storia, una vittoria per dare speranza alla gente"

La felicità è incontenibile, anche in un momento tragico come quello che l'Italia sta vivendo per il Coronavirus. Anche se nella sua Bergamo i contagiati sono diversi e alcuni di loro non possono stare vicino a dovere alla squadra. Antonio Percassi scende in conferenza stampa con il sorriso e l'incredulità di chi sa che la sua Atalanta è nelle otto migliori d'Europa, dopo la vittoria per 4-3 in casa del Valencia che replica quella dell'andata, a San Siro, per 4-1. "Per noi è un qualcosa di straordinario, da un punto di vista sportivo qualsiasi cosa accadrà sarà veramente qualcosa di incredibile - racconta ai microfoni di Sky Sport -. Noi come società, mio padre in primis, voleva fare un vero ringraziamento al mister, staff, giocatori, perché il momento è particolare per Bergamo, la Lombardia, per l’Italia intera. Hanno dato due ore di spettacolo e gioia, noi come società possiamo solo dire grazie per quel che stanno facendo. Sto ricevendo messaggi da tutta Bergamo e dal mondo calcistico, sappiamo che valore ha il calcio in questi momenti così difficili come quelli che stiamo affrontando, con la consapevolezza che è un male che verrà sconfitto se tutti noi ci adoperiamo con comportamenti adeguati.

"Noi quello che facciamo è mettere tanto impegno e la massima attenzione nei confronti di una società che ci sentiamo sulla pelle, per la storia di mio papà, per la mia storia, siamo nati e cresciuti lì, su quei campi - conclude Percassi parlando del progetto -. Quello che facciamo è per tutto il nostro territorio. In questo momento i risultati ci danno particolarmente ragione, indipendentemente dai risultati noi siamo contenti del lavoro che stiamo portando avanti perché non ci sono segreti, noi dedichiamo tanto tempo, passione e dedizione perché la nostra città lo merita. Questa cosa qui è veramente unica, non è mia abitudine parlare, però era giusto farlo, perché so quanto voleva dire questa partita per la gente a casa, dà speranza. Il nostro è un ringraziamento ai ragazzi che passeranno alla storia di questa società e del calcio italiano per quel che hanno dimostrato in campo".