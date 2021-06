Percassi tra sport e impresa: Atalanta, una case-history di successo

Dopo essersi affermata come protagonista della Serie A e frequentatrice abituale della Champions League, l'Atalanta sta brillando anche in questi Europei, dove sono in vetrina diversi suoi giocatori: da Toloi a Pessina, da Goosens a Freuler.

La case-history della società bergamasca, brillante sul campo come nella gestione economica, è stata approfondita nel webinar che ha visto la partecipazione di Luca Percassi, Ceo di Atalanta BC, e Pasquale Gravina, Strategic Selling Director di Gi Group e Volleyball World Champion, in un esclusivo one to one che ha approfondito le dinamiche che accomunano il mondo delle imprese e quello dello sport.

Organizzato da Gi Group, l'incontro ha avuto al centro il tema della sostenibilità e del fragile equilibrio tra quella economica e il risultato sportivo e la coesione sociale. Quindi il tema dell’aggiornamento continuo delle competenze non solo per meritarsi un posto in campo, ma anche per mantenere competitivo il business, l’implementazione della tecnologia anche come strumento valutativo del singolo e della performance, i percorsi di carriera nello stesso club o azienda come limite o valore, infine la cultura organizzativa e l’esempio del tentativo naufragato della Superlega.

“Siamo molto orgogliosi della partnership con Atalanta BC e ringrazio vivamente Luca Percassi per questo confronto – commenta Pasquale Gravina, Strategic Selling Director di Gi Group e Volleyball World Champion – Riteniamo che il mondo dello sport e quello del lavoro siano accomunati da valori, sfide e obiettivi. Con il confronto e il dialogo, fondamentali anche nel nostro impegno per rendere il lavoro sostenibile, si riuscirà a trasmettere ancora più forte la tenacia, la passione e l’impegno quotidiano indispensabili per la crescita delle aziende italiane e per quella di lavoratori e candidati”.

"È stato un vero piacere partecipare a questo webinar, ritengo che il dialogo ed il confronto continuo siano determinanti per ogni azienda che vuole migliorarsi e crescere, soprattutto in un periodo storico come quello che stiamo vivendo - dichiara Luca Percassi, CEO Atalanta BC - Siamo davvero felici che Gi Group faccia parte dei nostri partner e poter così contribuire ad iniziative interessanti e formative come questa".