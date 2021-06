Florentino Perez: "La Superlega non si fermerà: c'è un accordo vincolante"

Il presidente del Real Madrid Florentino Perez, che col collega della Juve Andrea Agnelli è tra i principali ideatori della Superlega, è perentorio: "C’è un accordo vincolante e la Superlega va avanti. Ci minacciano per proteggere la loro posizione dominante e le squadre inglesi sono cadute sotto quella coercizione. Aspettiamo le decisioni del tribunale del Lussemburgo".



In un'intervista a Onda Cero, Perez non ha lesinato critiche al presidente della Uefa, Aleksander Ceferin: "Le squadre inglesi non se ne sono andate, ma sono state costrette dalla Fifa. Perdiamo otto miliardi e Ceferin si alza lo stipendio. C’è gente che ha dei privilegi e vuole continuare a mantenerli. Hanno già voluto buttarci fuori Champions, ma i tribunali l’hanno vietato".

"La Superlega non è chiusa, è aperta. È un campionato e tutto ciò che vogliamo è che lo comprino. Siviglia e Villarreal, ad esempio, avranno la loro sistemazione. Partiamo dalla storia che ognuno ha. Il pubblico cala e abbiamo bisogno di cominciare da quei club che hanno più tifosi. Una partita della Roma non ha lo stesso appeal di una partita dello United".

"Il calcio perde interesse, non ha attrattiva. I diritti audiovisivi scendono e questo è il problema. Vogliamo dare soddisfazione a tutti ed è per questo che ha meno appeal. Questa Superlega è formata dalle squadre che hanno più seguaci al mondo. Se non ci sono soldi il calcio muore".

"Il calcio è rovinato e sta morendo. Chi non vuole vederlo è cieco. Il Real ha sofferto due anni durissimi. Devo sottolineare la generosità dei giocatori quando si abbassano gli stipendi. I club hanno perso otto miliardi di euro".

