Perché Gianni Infantino (Fifa) era all'insediamento di Donald Trump

Trump, Gianni Infantino all'insediamento di Donald - Usa capitale mondiale del calcio nei prossimi due anni

Lunedì 20 gennaio si è svolta a Washington la cerimonia d'insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca dopo essere stato eletto 47esimo presidente degli Stati Uniti lo scorso novembre quando vinse la sfida contro Kamala Harris. Tra i tanti ospiti anche il numero uno del pallone mondiale, Gianni Infantino.

Il presidente della FIFA ha infatti accolto l'invito inviato da TheDonald. Il calcio e gli Stati Uniti stanno per vivere infatti un biennio a braccetto: la prossima estate ci sarà il nuovo Mondiale per Club voluto dalla Fifa con 32 squadre. Un torneo che si annuncia appassionante visto la presenza del gotha mondiale: (Inter e Juventus a rappresentare l'Italia, con Real Madrid, Manchester City, Bayern Monaco, River Plate, Fluminense, Chelsea e Boca Juniors per fare qualche nome. Nel 2026 sarà la volta della World Cup Fifa per nazioni organizzata dagli Stati Uniti con Canada e Messico (con la speranza di rivedere la nazionale azzurra, dopo due edizioni senza aver ottenuto la qualificazione). Tra l'altro America capitale mondiale non solo del calcio, ma di tutto lo sport viste le Olimpiadi del 2028 a Los Angeles.



«Sono stato onorato di partecipare alla cerimonia di inaugurazione del 47° Presidente degli Stati Uniti, Donald J. Trump, a Washington DC. Trump ed io condividiamo una grande amicizia, e il suo costante sostegno alla FIFA, oltre al nostro splendido gioco è una sufficiente rassicurazione sul fatto che le due competizioni FIFA che si disputeranno negli Stati Uniti nelle prossime due estati saranno delle celebrazioni speciali. Non vedo l'ora che gli USA, sotto la guida del Presidente Trump, accolgano e uniscano il mondo, proprio come il Calcio unisce il mondo», ha scritto Infantino sui social.



Nei giorni che avevano preceduto la cerimonia di insediamento c'era stato tra l'altro un incontro tra Gianni Infantino e Donald Trump. Il presidente della Fifa aveva pubblicato un post social con foto assieme al numero uno della Casa Bianca. "Ho avuto l'onore di incontrare il presidente degli Stati Uniti Donald Trump a Mar-a-Lago in Florida in vista del suo imminente insediamento. Abbiamo discusso della Coppa del Mondo per Club FIFA di quest'estate e della Coppa del Mondo FIFA del 2026, due tornei veramente globali che gli Stati Uniti svolgeranno un ruolo fondamentale nell'ospitare", le sue parole. "Grazie, signor Presidente, per il suo tempo e per il sostegno alla FIFA nei prossimi mesi. L'America accoglie il mondo e il calcio unisce il mondo".





Trump cita Infantino nel "victory rally speech"

"Le Olimpiadi sono fantastiche, poi c'è (il Presidente della FIFA) Gianni Infantino per la Coppa del Mondo. Gianni è il capo... quindi sarò il vostro Presidente per le Olimpiadi e per la Coppa del Mondo. Gianni, grazie per la Coppa del Mondo 2026, e, tutti, grazie per le Olimpiadi 2028. Ci divertiremo molto"