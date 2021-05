Pirlo-Juventus, destino segnato. Zidane e Allegri, incroci con il Real Madrid

Pirlo-Juventus, destino segnato

La sorte di Andrea Pirlo pare ormai segnata: il 3-0 subito dalla Juventus contro il Milan è solo l'ultima pagina di un libro bianconero che racconta la storia di una stagione fallimentare. Con o senza qualificazione in Champions (poche chance, anche se non ancora azzerate), con o senza Coppa Italia (finale contro l'Atalanta di Gasperini), il Maestro sembra aver chiuso la sua esperienza sulla panca della Signora (addirittura nel dopo partita contro il Diavolo sono girate voci di avvicendamento con Tudor per le ultime quattro partite di questa stagione).

Allegri e Zidane, incrocio Real Madrid-Juventus

Il futuro? Sino a qualche giorno fa sembravano non esserci dubbi: Massimiliano Allegri bis alla guida della Juventus per riaprire un ciclo, lui che conquistò cinque scudetti consecutivi (portando i bianconeri due volte in finale di Champions League) dando un'aura di invincibilità alla squadra bianconera. Giovanni Galeone, maestro e amico dell'allenatore livornese, si era sbilanciato su un suo ritorno a Torino.

Ma su Allegri è piombato da tempo anche il Real Madrid: rumors spagnoli raccontano di un Florentino Perez che avrebbe bloccato il tecnico toscano per rilanciare il club blanco dopo una stagione avara di soddisfazioni (eliminazione in semifinale di Champions, disastroso ko ai sedicesimi di Coppa del Re contro il Deportivo Alcoyano e Liga compromessa: Atletico Madrid a +2 a 3 giornate dalla fine: Simeone vicino al traguardo).

"Renderò sempre le cose molto facili per il club perché loro hanno sempre reso le cose facili per me", aveva detto Zinedine Zidane prima del 2-2 di questo weekend contro il Siviglia (pareggio che rischia di costare carissimo) parlando del suo futuro. E, se Allegri accettasse la panchina del Real Madrid, Zizou potrebbe fare il percorso che porta dalla Spagna alla Torino bianconera. In passato Andrea Agnelli aveva pensato a lui (soprattutto quando si pensò alla sostituzione di Max, con la Juve che poi chiamò Maurizio Sarri), ma il francese scelse di tornare ai galacticos. Ora i tempi potrebbero essere maturi per tornare alla Juventus dopo l'esperienza da giocatore... Le ipotesi legate ad altri allenatori (da Simone Inzaghi a Gasperini) al momento sono meno calde.