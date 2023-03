Plusvalenze, procura di Roma indaga su scambio Spinazzola-Pellegrini

Scambio Spinazzola-Pellegrini, aperto un fascicolo dalla Procura di Roma

I pm di Piazzale Clodio guidati dal sostituto procuratore Maria Sabina Calabretta, secondo Repubblica Roma, hanno ricevuto nei giorni scorsi gli atti prodotti dai colleghi di Torino e stanno rivolgendo la loro attenzione su uno scambio tra la Roma e la Juventus avvenuto nel giugno 2019.

Si tratta dell'operazione di mercato che portò Leonardo Spinazzola a trasferirsi nel club giallorosso e Luca Pellegrini a passare dalla Roma alla Juventus. Il primo venne acquisito dal club della Capitale per un corrispettivo di 29,5 milioni di euro, mentre il secondo prese la strada della Torino bianconera per 22 milioni.

Nel dettaglio, nei documenti inviati al pm romani si fa riferimento anche a una conversazione tra l'attuale responsabile dell’area tecnica della Juve Federico Cherubini, all'epoca dei fatti braccio destro di Fabio Paratici, e l’ex direttore finanziario Stefano Bertola. "È stato il mio oggetto di discussione con Fabio tante volte, perché io dicevo…è vero che oggi faremo meno 40 ma così facendo io so già che andiamo dal Presidente, diciamo che non si può fa. Fermiamo questa emorragia… cioè, hai attivato una modalità lecita ma l’hai spinta troppo, perché poi hai creato", dice Cherubini. "Un fuori giri!", replica Bertola. "Hai fatto un fuori giri! - conferma ancora Cherubini, riferendosi poi apertamente allo scambio tra i due esterni -. È una coda lunghissima…e che ti ha portato a fare delle operazioni…che altrimenti in un contesto di normalità non puoi fare… Spinazzola-Pellegrini non puoi farlo!".

Chiamato a testimoniare, Cherubini ha dichiarato davanti agli investigatori che quando parlava di una «modalità lecita spinta troppo» che avrebbe provocato un «fuori giri» alla macchina Juventus, riferendosi a Paratici, avrebbe commentato soltanto l’aspetto tecnico. Perché «Fabio era convinto che Spinazzola si infortunasse».