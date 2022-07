Premier, Ronaldo via dallo United. Manchester ha già un nuovo idolo: Eriksen

Premier, Eriksen è tornato al top. Triennale con il Manchester United

La stagione di Premier League riparte con i raduni estivi e in un solo giorno fa registrare due clamorosi colpi di scena. Il Manchester United in un solo colpo perde Cristiano Ronaldo che rompe con il club e non si presenta al ritiro, ma abbraccia un nuovo campione: Christian Eriksen. Nel pomeriggio di ieri - si legge sul Messaggero - si è sparsa la voce dell'intesa verbale dello United con il danese, sopravvissuto all'arresto cardiaco che lo colpì il 12 giugno 2021 in Danimarca-Finlandia e tornato a giocare il 26 febbraio 2022, con la maglia del Brentford, dopo l'operazione per l'installazione di un defibrillatore sottocutaneo. L'ex interista, 30 anni, firmerà un contratto triennale. I tifosi dello United, che lo applaudirono il 2 maggio nella gara contro il Brentford, sui social hanno accolto con entusiasmo la scelta del club.

Cristiano Ronaldo, invece, - prosegue il Messaggero - come previsto non si è presentato al raduno del Manchester United, giustificando motivi di famiglia, formula sempre utile, sin dai tempi della scuola. E' però cosa arcinota che il fuoriclasse portoghese vuole lasciare i Red Devils, dove era tornato tra gli squilli di tromba come il figliol prodigo appena un anno fa, per accasarsi in un club iscritto alla prossima Champions: il Chelsea è in pole position per assicurarsi l'ex juventino. Il proprietario statunitense dei Blues, Todd Boehly, sarebbe incuriosito all'idea di portare Cristiano a Londra e di metterlo a disposizione di Thomas Tuchel. Ma attenzione anche alle mosse delle squadre italiane, la Roma e il Napoli sono alla finestra per riportarlo in Serie A.