Real-PSG, disastro Donnarumma: prima la papera poi la rissa con Neymar

Champions League, Real Madrid-PSG: una papera di Donnarumma propizia il gol dell'1-1. Il portiere poi sfiora la rissa con Neymar negli spogliatoi

La storia ci insegna che nel calcio non sempre spendere milioni sul mercato porta a grandi risultati. Il PSG infatti esce malamente dalla Champions League contro il Real Madrid. Allo stadio Bernabeu i parigini passano prima in vantaggio con Mbappé e sembrano poter volare facilmente quarti di finale ma uno straripante Benzema ribalta completamente la situazione con una tripletta da sogno. Il pareggio è propiziato da un errore con i piedi di Donnarumma. Il pallone perso dal portiere, pressato proprio da Benzema, finisce a Vinicius che la restituisce all'attaccante francese per il gol dell'1-1.

Il PSG lamenta un fallo su Donnarumma che però non viene ravvisato dall'arbitro. "È incredibile che il fallo su Donnarumma non sia stato rivisto sul video. - ha dichiarato il tecnico Pochettino ai microfoni di RMC Sport - È un fallo molto evidente di Benzema secondo me. Tutti gli angoli di campo mostrano che c’è un fallo. Non capisco perché non ci fosse il VAR in quel momento".

Il portiere più antipatico del mondo, fa perdere la squadra più antipatica del mondo.

KARMA BITCH!#donnarumma #RealPSG https://t.co/luszRrMVdG — Daniele (@daniele19996) March 9, 2022

La sconfitta del PSG ha fatto piacere anche ai tanti tifosi del Milan che non hanno ancora digerito l'addio di Donnarumma, volato a Parigi per un contratto faraonico dopo mesi di trattative per il rinnovo.

Quando dicono "Mai visto #Donnarumma fare questi errori" ma tu sei milanista 😅 #RealMadridVsPSG pic.twitter.com/wOkQbfwREV — Pasquale La Ragione (@pasqlaragione) March 9, 2022

Donnarumma-Neymar, rissa negli spogliatoio fermata da due compagni e Al Khelafi...

La sconfitta in Champions League ha avuto degli strascichi importanti anche nel post partita. Secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo Marca, Donnarumma e Neymar avrebbero avuto un accesso confronto negli spogliatoi. Il secondo avrebbe accusato il portiere di essere (forse giustamente) il principale responsabile della rimonta delle Merengues. L'azzurro invece avrebbe fatto notare al compagno di squadra che la seconda rete degli spagnoli sarebbe nata da una sua palla persa. I due sarebbero quasi venuti alle mani e solo l'intervento di alcuni compagni ha impedito che lo scontro diventasse più acceso.

Anche il presidente del PSG, Al Khelafi, pare non abbia preso bene il presunto fallo su Donnarumma non fischiato in occasione del gol dell'1-1. Stando a quanto riporta una inviata sul campo di Movistar, Il proprietario del club francese dopo aver lasciato la tribuna si sarebbe recato negli spogliatori inveendo contro il direttore di gara. Si parla anche di urla, pugni e addirittura di minacce di morte a un dipendente del Real Madrid. L'intera scena sarebbe stata ripresa con il telefono dalla giornalista.

Leggi anche: