Raccattapalle fa i nomi dei tennisti più antipatici in campo: Sinner promosso. E Djokovic...

Raccattapalle fa i nomi dei tennisti più antipatici in campo

Un ragazzo che che ha lavorato per tre anni come raccattapalle a Indian Wells ha raccontato agli utenti della piattaforma Reddit sui giocatori con cui è stato in campo. "Ho avuto tantissime esperienze davvero fantastiche e folli e sono felice di condividerle con chiunque sia curioso", ha spiegato. Sottolineando la sua non è verità assoluta, ma un resoconto della sua personale avventura nel mondo tennis. Gli è stato chiesto dei giocatori più "antipatici" con cui ha avuto a che fare. Il raccattapalle, tendndo conto anche dei racconti dei suoi colleghi, ha spiegato: "Il peggiore è stato Zverev che mi ha urlato contro per avergli dato la palla sbagliata anche se mi sembravano tutte uguali. Stava perdendo". Nella sua black list ha messo anche Kyrgios, Norrie e Shelton

Sinner, Coco Gauff e i tennisti più simpatici

Promossa a pieni voti è Coco Gauff: "La migliore ci ha chiesto di realizzare Tik Tok con lei, ma erano così brutti che non li ha mai pubblicati". E nella lista dei più gentili, oltre che carini due campioni italiani, Sinner e Berrettini: "Sono sempre simpatici: Wawrinka, Alcaraz, Sinner, De Minaur, Sakkari, Gauff, Navarro, Nadal, Ruud, Ruusuvuori, Jabeur, Berrettini, Hurkacz, Humbert, Monfils".

Djokovic e i tennisti simpatici quando vincono

Il raccattapalle ha fatto anche la liste dei simpatici ma solo quando vincono: "Djokovic, Fritz, Zverev, Rublev, Davidovich Fokina, Kyrgios, e Fognini".

Sinner e quel bellissimo gesto con la raccattapalle

Una battuta per la sua collega diventata famosa per il gesto di galanteria di Jannik Sinner a Indian Wells, quando si è fatto dare l'ombrello per ripararla dalla pioggia: "So che è rimasta entusiasta per tutto il resto della giornata. Quanto gradiva la possibilità di stare con Jannik? Prima 6.5, dopo il gesto 10. Lui le ha chiesto se giocasse a tennis, e da quanto tempo. Inoltre era curioso di sapere come ci muovevamo in campo. Io non ho avuto particolare interazioni con il tennista italiano, ma è stato gentile e rispettoso".