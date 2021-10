Razzismo, gravi insulti a Koulibaly: "Mi hanno chiamato scimmia di merda"

Fiorentina-Napoli, insulti razzisti nei confronti dei giocatori di colore. Koulibaly: “Mi hanno chiamato scimmia di merda”

Nonostante la settima vittoria in altrettante partite di campionato, la trasferta di Firenze lascia la bocca amara al Napoli. I suoi giocatori di colore Victor Osimhen, André-Frank Zambo Anguissa e Kalidou Koulibaly sono stati fatti oggetto di insulti razzisti da parte di alcuni tifosi viola.

Se Osimhen e Anguissa se ne sono andati negli spogliatoi senza replicare, Koulibaly è andato su tutte le furie quando ha sentito la parola “scimmia”. “Hai detto scimmia a me? Vieni qui a dirmelo, vieni qui a dirmelo in faccia!”, ha replicato in direzione degli spalti il giocatore, trattenuto a fatica dall’addetto stampa del Napoli.

Diversi tesserati della Fiorentina, compreso il d.g. Joe Barone, hanno assistito all’episodio e si sono scusati con Koulibaly, il quale ha poi detto: "Scimmia di merda, così mi hanno chiamato. Questi soggetti non c’entrano niente con lo sport, andrebbero identificati e tenuti fuori da ogni manifestazione".

Gli ispettori della Procura federale presenti al Franchi hanno subito sentito Koulibaly in merito all’episodio, che probabilmente avrà strascichi disciplinari.