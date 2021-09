Inghilterra, razzismo online: otto settimane di carcere a un fan del West Brom

Inghilterra: otto settimane di carcere al tifoso del West Bromwich Albion che ha rivolto insulti razzisti sui social nei confronti di Romaine Sawyers

Il razzismo costa caro. Lo ha scoperto sulla propria pelle il tifoso 50enne condannato a otto settimane di carcere per aver insultato un calciatore di colore sui social network.

Si tratta del primo caso del genere che sfocia in una condanna detentiva e Sawyers spera che “serva da deterrente per altri”.

Il tribunale di Birmingham ha punito il 50enne per gli insulti rivoltigli dopo la sconfitta per 5-0 che il West Brom ha subito contro il Manchester City, lo scorso gennaio.

Della sua condanna, quattro settimane saranno scontate in carcere e le altre quattro con la condizionale. Inoltre, dovrà versare 500 sterline (circa 582 euro) come risarcimento delle spese legali ed altrettanti al giocatore come indennizzo. Sawyers, che nel frattempo è andato in prestito allo Stoke City, ha deciso di devolvere la somma in beneficenza.

Una volta scontata la pena, il tifoso in questione non potrà più andare allo stadio per vedere il suo West Brom: la società lo ha bandito a vita.