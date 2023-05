Real Madrid-Manchester City dove vederla in tv: Canale 5 o Sky? Infinity? Prime Video? News

Real Madrid-Manchester City dove vederla in tv e diretta streaming

Real Madrid e Manchester City si affrontano per l'andata delle semifinali di Champions League. In palio la finale di Instabul contro la vincente del derby Milan-Inter (dove vederla in tv e streaming? Leggi qui). E' la terza volta che le due formazioni si affrontano nella più importante competizione per club d'Europa dal 2020 a oggi, nella prima occasione sono passati gli inglesi, nella seconda gli spagnoli. Carlo Ancelotti intanto festeggia la vittoria in Coppa del Re (dopo il Mondiale per Club, la Supercoppa europea e la Superocoppa di Spagna) mentre ci sono nuove voci sulla futura panchina dei blancos. La squadra di Pep Guardiola è vicina alla vittoria della Premier League (+1 sull'Arsenal però con una partita in meno), in finale di Fa Cup (la Coppa d'Inghilterra) contro i cugini del Manchester United (3 giugno alle 16) e sogna il Triplete con la Champions. Real Madrid-Manchester City dove vederla in tv e streaming: guida veloce per seguire la semifinale di Champions League.

Real Madrid-Manchester City dove vederla in tv: Canale 5 e Sky

Real Madrid e Manchester City sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Canale 5 martedì 9 maggio alle 21 con la telocranaca di Massimo Callegari e Roberto Cravero. La semifinale di Champions League andrà in pay tv in diretta anche su Sky Sport.

Real Madrid-Manchester City dove vederla in streaming

Real Madrid e Manchester City sarà trasmessa in diretta streaming sul sito di Sportmediaset, su Mediaset Infinity, SkyGo e Now sempre martedì 9 maggio a partire dalle 21.

Real Madrid-Manchester formazioni

Real Madrid senza Mendy e lo squalificato Militao. Valverde a centrocampo con Modric e Kroos, tridente d'attacco con Rodrygo (doppietta all'Osasuna in finale di Coppa del Re), Vinicius (l'uomo del gol vittoria nella finale di Champions 2022 contro il Liverpool). Il Manchester City non ha Ake in difesa, in attacco Mahrez e Grealish favoriti su Silva e Foden per supportare Haaland.

Real Madrid (4-3-3) Courtois, Carvajal, Alaba, Rudiger, Camavinga; Kross, Modric, Valverde; Vinicius, Benzema, Rodrygo

Manchester City (4-3-3) Ederson, Walker, Dias, Akanji, Stones; De Bruyne, Rodri, Gundogan; Mahrez, Haaland, Grealish