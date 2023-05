Real Madrid-Manchester City: gol irregolare. Var non interviene: ecco perché

Real Madrid-Manchester City, gol di De Bruyne irregolare? Proteste blancos

La semifinale d'andata Champions League tra Real Madrid e Manchester City è finita 1-1 (ritorno in programma il 17 maggio all'Etihad): prodezza di Vinicius e super gol di De Bruyne nella sfida del Bernabeu. La rete del centrocampista belga è un missile di prima intenzione che non dà scampo a Courtois, ma è stata fortemente contestata da parte dei Blancos. La squadra campione d'Europa ha protestato sul recupero di Bernardo Silva, con la palla che era uscita dalla linea del fallo laterale. Il Var non è intervenuto e Ancelotti è stato ammonito per proteste. "Sull'azione prima del loro pareggio c'era un calcio d'angolo netto che gli è sfuggito e forse la palla nell'azione del gol era anche uscita", ha detto l'allenatore del Real Madrid nel dopo partita.

Real Madrid-Manchester City, gol di De Bruyne irregolare? Var non interviene, l'ex arbitro Cesari: "Ecco perché"

Le immagini diffuse dopo la partita danno ragione alle proteste dei Blancos: la palla recuperata da Bernando Silva aveva superato la linea laterale. Perché allora il Var non è intervenuto? A spiegarlo è stato l'ex arbitro Graziano Cesari, moviolista di Mediaset. “Quando Bernardo Silva va a cercare il pallone e si snoda l’azione del City c’è Camavinga che si inserisce, quindi è una seconda azione e il Var non può intervenire. Vedete il piede destro di Bernardo Silva che è fuori dalla linea perimetrale. Orsato che era il IV uomo non ha fatto interventi perché era impallato da Guardiola e l’azione non è stata fermata”.