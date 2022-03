Red Bull Doro Hunt, sfida a Dorothea Wierer. Ecco dove e quando

Red Bull Doro Hunt e la sfida a Dorothea Wierer nello stadio del Biathlon di Anterselva a Bolzano

Sci di fondo ai piedi, prontezza nello schivare gli ostacoli, tanta velocità e voglia di divertirsi. Sono questi gli elementi che caratterizzeranno “Red Bull Doro Hunt”. Un viaggio alla scoperta di Anterselva, dove Dorothea Wierer ha costruito i suoi successi nel Biathlon, la disciplina invernale che comprende il tiro a segno con la carabina e lo sci di fondo.

Sono da poco terminate le olimpiadi di Pechino 2022 e Dorothea Wierer non smette di sorprendere. Terza atleta di sempre ad aver ottenuto un successo in tutti i sette formati di gara del biathlon, dopo averci fatto emozionare con il suo storico bronzo nella 7,5 km di Biathlon (prima medaglia nel singolo ai giochi olimpici), vuole mettersi ancora alla prova, sfidando direttamente appassionati, amici e curiosi.“Dopo l’ultimo anno così ricco di impegni e soddisfazioni, sono davvero contenta di tornare ad Anterselva, nel posto dove ho costruito i miei successi” – ha ammesso Dorothea – “Penso sia un’occasione unica poter festeggiare il mio compleanno con amici e appassionati di biatlhon: per me è un grande orgoglio aver avvicinato tanta gente al mio sport”.

Red Bull Doro Hunt, sfida a Dorothea Wierer: obiettivo è arrivare al traguardo prima della campionessa olimpica

Le iscrizioni sono aperte: l’appuntamento è fissato il giorno 2 aprile alle ore 9:00, in occasione del compleanno di Dorothea Wierer (3 aprile) e saranno 150 i fortunati a gareggiare in un nuovo format, unico nel suo genere e avvincente. Il pubblico potrà assistere gratuitamente all'evento; al termine della sfida, sempre all'interno dello stadio di Anterselva, è previsto un Dj Set che si protrarrà fino al tramonto.

Dorothea, all’inizio di ognuno dei 5 giri previsti, sparerà ai bersagli che identificano un preciso ostacolo che gli sfidanti dovranno superare. Ogni bersaglio colpito attiva una difficoltà che ha l’obiettivo di ridurre il vantaggio dei partecipanti nei suoi confronti. In ogni partenza Dorothea sarà in fondo al gruppo e inizierà la sua “caccia” cercando di superare, ed eliminare, il maggior numero di concorrenti fino a quando rimarrà, in occasione della quinta e ultima sfida, con i migliori.

Al termine della competizione verranno premiati i primi 3 maschi e le prime 3 femmine della classifica “assoluta”. I partner tecnici di Red Bull per l’evento sono Sportful, che produrrà una divisa speciale che indosserà Dorothea creata appositamente per l’evento e la cui texture sarà riprodotta anche sui 150 pettorali che resteranno ai partecipanti, e Suunto, che mette in palio il premio “Suunto 9 Peak Titanium” per i primi classificati. Non capita tutti i giorni di poter sfidare una campionessa del calibro di Dorothea Wierer, destinata a restare nella storia del biathlon per molti anni a venire. Un’atleta costruita sul talento e sulla fatica, il cui grande merito è aver riportato una disciplina antica e unica nel suo genere all’attenzione di tutti i media nazionali, entrando nelle case di tutti e appassionando milioni di spettatori. Se la sfida è di quelle incredibili, l’occasione è di quelle da non perdere. Appuntamento ad Anterselva.

