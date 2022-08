Rissa tra Conte e Tuchel nel derby Chelsea-Tottenham - GUARDA IL VIDEO

Conte e Tuchel testa a testa: si preannuncia una pesante squalifica

Finisce 2-2 il derby tra Chelsea e Tottenham, uno dei più sentiti tra i tanti di Londra. A fine partita, però, l'adrenalina è ancora altissima, come dimostra la rissa tra i tecnici Antonio Conte e Thomas Tuchel.

I due si incrociano per la tradizionale stretta di mano, ma evidentemente quella di Tuchel è troppo energica e prolungata, come si capisce dalla reazione di Conte. Il tecnico leccese (oltretutto ex Chelsea) si rivolta contro il collega tedesco urlandogli What do you want? (Che cosa vuoi?) e i due finiscono testa a testa.

Solo il pronto intervento di giocatori e componenti dello staff tecnico evita che i due vengano alle mani. Entrambi espulsi, vanno incontro a una squalifica che si preannuncia severa: la Premier League inglese non tollera sceneggiate del genere.