Roma-Allegri? Colpo di scena, Carlo Ancelotti! La voce che scalda il popolo giallorosso

Allegri-Ancelotti, le voci sulla panchina della Roma

Massimiliano Allegri prossimo allenatore della Roma? L'indiscrezione che accosta l'ex tecnico della Juventus alla panchina giallorosa gira da tempo. Nei giorni scorsi sul conto del mister livornese si era parlato di West Ham e Premier League (ma è una pista complicata, dato che ci sarebbe una condizione a monte...).

E poi, una clamorosa suggestione in tema nuovo allenatore della Roma emerge da Sky: Carlo Ancelotti. Il tecnico di Reggiolo, che fu bandiera della squadra capitolina da giocatore prima di passare al Milan, è da anni la guida del Real Madrid (campione d'Europa), ma da diversi mesi si parla di un possibile arrivo sulla panca blanca di Xabi Alonso - attuale allenatore del Bayer Leverkusen (che la scorsa stagione ha condotto alla vittoria della Bundesliga, spodestando il Bayern Monaco) - dalla prossima stagione. Xabi Alonso al Real Madrid e Carlo Ancelotti alla Roma: suggestione o incastro perfetto di mercato degli allenatori?

Stando a queste voci, in chiave giallorossa, ci sarebbe poi un terzo profilo, sondato anche dopo l'esonero di Ivan Juric: Vincenzo Montella, attuale commissario tecnico della Turchia che ha già guidato i giallorossi agli esordi della sua carriera da allenatore.

Sul nuovo allenatore Ghisolfi - a pochi minuti dal fischio d'inizio del match contro lo Sporting Braga - ha spiegato: "Con il mister Ranieri e il proprietario stiamo lavorando su due cose. La prima è il calciomercato di gennaio per migliorare la squadra. La seconda è il prossimo allenatore. Sulle due cose vogliamo anticipare e trovare una grande coerenza". E ancora: "Penso che il mercato di gennaio e la scelta del prossimo allenatore siano legati. Prima avremo il nuovo allenatore, meglio sarà. L'identità è importante. Sarà un allenatore italiano o straniero? Non lo so, l'importante è l'identità", ha chiosato il direttore sportivo Ghisolfi.