Roma-Ancelotti: maxi offerta per mister Real Madrid, si muovono i Friedkin - Rumor dalla Spagna

Carlo Ancelotti alla Roma? La maxi offerta all'allenatore del Real Madrid - Rumor As

Carlo Ancelotti futuro allenatore della Roma per aprire un nuovo ciclo? Secondo quanto riporta As, i Friedkin avrebbero individuato infatti nel tecnico di Reggiolo l'uomo giusto per guidare il nuovo corso giallorosso dalla prossima stagione. Scelta ambiziosissima che avrebbe coinvolto direttamente la proprietà, intervenuta in prima persona per provare a convincere l'attuale allenatore del Real a tornare nella capitale. Un po' come accadde con José Mourinho nel 2021.

Carletto a Roma è una leggenda, avendo giocato con la maglia giallorossa dal 1979 al 1987 (quando poi passò al Milan, l'altro club nel cuore di Ancelotti) collezionando 227 presenze e 17 gol, oltre a vincere quattro Coppe Italia e un leggendario scudetto.

Da tempo escono talvolta voci su un possibile addio di Carlo Ancelotti al Real Madrid a fine stagione (con Xabi Alonso del Bayer Leverkusen primo indiziato di sedere sulla panchina blanca la prossima stagione), ma il tecnico di Reggiolo recentemente è stato chiaro: "Voglio essere molto chiaro, la mia data di uscita da questo club non la deciderò mai io, mai nella vita" aveva il detto il 65enne tecnico ex Milan lo scorso 21 gennaio alla vigilia del match contro il Saliburgo di Champions League (poi vinto 5-1). "So perfettamente che arriverà quel giorno, ma non si quando e non lo deciderò io. Può arrivare domani dopo la partita col Salisburgo, o tra qualche partita. O tra un anno, o tra cinque, dipende. Ed è impossibile dirlo ora. Però ho un vantaggio, abbiamo qui con noi come presidente Florentino (Perez, appena rieletto ndr) per altri quattro anni, e allora il mio obiettivo è raggiungerlo, fare lo stesso cammino di Florentino, così poi organizziamo un grande addio insieme".