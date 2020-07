Roma disastro con l'Udinese. L'Atalanta blinda la Champions League

ROMA-UDINESE 0-2, FONSECA: "FORMAZIONE? RIFAREI LE STESSE SCELTE"

"Rifarei le stesse scelte di formazione. Abbiamo tante partite davanti e chi ha giocato le ultime sfide non era nelle migliori condizioni per partire da titolare. Ho fiducia in tutti i giocatori. Dopo il gol subito e l'espulsione e' stato difficile reagire", spiega Paulo Fonseca dopo la brutta sconfitta per 2-0 della sua Roma in casa contro l'Udinese. "Abbiamo creato un'identita' di gioco che in questo momento non e' visibile - ha spiegato il tecnico portoghese ai microfoni di Sky Sport - Ma continuo a credere in questa squadra anche in questo momento difficile. La stagione non finisce qui, dobbiamo continuare a lottare perche' abbiamo ancora molti obiettivi". Poi la conclusione: "Devo essere io il primo a cambiare questa situazione. Sono il responsabile del momento difficile e sono pronto ad assumermi le mie responsabilita'. Dzeko? Era stanco"

ATALANTA-NAPOLI 2-0, GASPERINI: "ANCHE LA DIFESA E' FORTE. CERCHIAMO DI BATTERE IL RECORD DI PUNTI"

"Abbiamo dimostrato di saper anche difendere, non solo l'attacco è forte. Per maturità, qualità e attenzione abbiamo fatto una prestazione notevole", dice Gianpiero Gasperini dopo la vittoria per 2-0 dell'Atalanta sul Napoli. Secondo il tecnico del club orobico e la sua squadra continuano a incantare e vedono la qualificazione alla Champions League vicina. Addirittura si potrebbe anche sognare il sorpasso all'Inter di Antonio Conte avanti di soli quattro punti: "Prima di pensare al terzo posto e alla Champions, blindiamo la posizione e piuttosto cerchiamo di battere il nostro record di punti (72 nel 2016/17 ndr)". Gasp spiega: "Non c'è mai stato un problema difensivo, se guardiamo le statistiche dei gol subiti siamo in piena linea con chi compete per i nostri stessi obiettivi, ovvero Roma e Napoli". L'allenatore dell'Atalanta aggiunge: "Bravi Gomez e Pasalic a fare il giusto lavoro per non mettere in difficoltà la nostra retroguardia. E infatti non ricordo grosse occasioni del Napoli, solo quella di Fabian Ruiz nel finale sul 2-0 per noi".

ROMA-UDINESE 0-2 TABELLINO

La Roma affonda in casa contro l'Udinese e dà praticamente l'addio al sogno Champions: l'Atalanta ha 12 punti di vantaggio. I friulani vincono 2-0 all'Olimpico: al 12' il primo gol lo segna Lasagna. I giallorossi restano in dieci dopo mezz'ora per il rosso diretto a Perotti. La Roma prende la traversa con Cristante e nella ripresa mette Dzeko (Fonseca aveva messo Kalinic titolare) per cercare di ribaltare la partita, ma al 78° raddoppia Nestorovski. L'Udinese prende 3 punti preziosi: ora è a più sei sulla zona retrocessione.

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Bruno Peres (18' st Zappacosta), Smalling, Fazio (28' st Ibanez), Kolarov; Cristante, Diawara (18' st Villar); Carles Perez, Perotti, Under (1' st Mkhitaryan); Kalinic (28' st Dzeko). A disp.: Fuzato, Cardinali, Santon, Spinazzola, Pastore, Kluivert. All.: Fonseca.

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, De Maio, Nuytinck; Stryger Larsen (36' st Samir), De Paul, Jajalo, Walace (12' st Fofana), Zeegelaar (20' st Ter Avest); Okaka (20' st Nestorovski), Lasagna (1' st Teodorczyk). A disp.: Nicolas, Perisan, Ekong, Mazzolo, Sema, Ballarini, Palumbo. All.: Gotti.

ARBITRO: Guida di Torre Annunziata.

MARCATORI: 35' pt Lasagna (U), 33' st Nestorovski (U)

NOTE: Espulso al 29' pt Perotti (R). Ammoniti: Mkhitaryan, Villar, Ibanez (R); Zeegelaar, Okaka (U). Recupero: 1' pt, 5' st.

ATALANTA-NAPOLI 2-0 TABELLINO

L'Atalanta batte 2-0 il Napoli: 7° vittoria di fila per la squadra di Gasperini che blinda il quarto posto e cancella i sogni di rimonta in zona Champions dei ragazzi di Gattuso. Nel primo tempo succede poco come occasioni e i partenopei perdono Ospina. La ripresa non ha storia: al 47' Gomez serve Pasalic che di testa batte Meret, al 55' da un tiro sbagliato di Toloi, Gosens raddoppia con un diagonale. Il Napoli prova a reagire, ma Gollini si fa trovare pronto in un paio di occasioni e al 69° Fabian Ruiz tira fuori la palla che avrebbe potuto ridare qualche speranza ai partenopei.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi (44' st Sutalo), Caldara (27' st Palomino), Djimsiti (36' st Hateboer); Castagne, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez, Pasalic (44' st Tameze); Zapata. A disposizione: Rossi, Sportiello, Bellanova, Czyborra, Da Riva, Ilicic, Colley, Muriel. Allenatore: Gasperini

NAPOLI (4-3-3): Ospina (30' pt Meret); Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Demme (28' st Lobotka), Ruiz, Zielinski; Politano (28' st Callejòn), Mertens (12' st Lozano), Insigne (13' Milik). A disposizione: Karnezis, Luperto, Ghoulam, Manolas, Hysaj, Elmas, Younes. Allenatore: Gattuso

ARBITRO: Doveri di Roma

MARCATORI: 2' st Pasalic (A), 13' st Gosens (A)

NOTE: Ammoniti: Toloi (A); Mario Rui (N). Recupero: 4' pt, 4' st.