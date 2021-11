Roma-Milan moviola. Rigore Ibrahimovic e Kjaer-Pellegrini? Marelli vs Cesari

Roma-Milan moviola-Var caos. L'analisi di Cesari e Marelli

Il Milan domina sul piano del gioco la sfida dell'Olimpico e passa 2-1 contro la Roma, ma tengono banco le polemiche per gli episodi da moviola. Le decisioni dell'arbitro Maresca e del Var fanno discutere. Per Luca Marelli (Dazn) il rigore su Ibrahimovic (fallo di Ibanez) non era da Var, non c'era quello chiesto dai giallorossi nel finale (Kjaer-Pellegrini). Per Graziano Cesari sì al penalty per il Milan, ma anche a quello non dato alla Roma. D'accordo entrambi sull'espulsione di Theo Hernandez, viziata da un fallo netto precedente sul rossonero Krunic. Vediamo le loro analisi.

Roma-Milan moviola, Marelli: "Rigore su Ibrahimovic non da VAR. Kjaer-Pellegrini? Non era fallo"

Luca Marelli, consulente arbitrale per DAZN, ha parlato del rigore dato dall'arbitro Maresca al Milan (contatto Ibanez-Ibrahimovic) e quello chiesto negli ultimi secondi di gioco dai giallorossi (Kjaer-Pellegrini): "C'è stato un contatto tra Ibra e Ibanez; è il classico episodio che se viene fischiato in campo non ha senso fare l'old field review, non è un episodio da VAR. Contatto Kjaer-Pellegrini? Assomiglia al contatto di Dumfries in Inter-Juventus: per me non era rigore allora e non è rigore neanche questo".

Roma-Milan, moviola di Cesari: "Kjaer come Dumfries, rigore su Pellegrini. Netto quello su Ibrahimovic"

Graziano Cesari avrebbe concesso il rigore alla Roma: "Maresca non ha visto l'intervento di Kjaer sul polpaccio di Pellegrini. Non si tratta di un contrasto ma é un calcio come quello di Dumfries ad Alex Sandro", ha spiegato l'ex arbitro a Pressing. Netto il fallo da rigore su Ibrahimovic: "Con il piede sinistro Ibanez interviene sul piede destro dello svedese e non tocca mai il pallone".

Roma-Milan, espulsione Theo Hernandez moviola. Cesari e Marelli: fallo su Krunic prima

Sull'espulsione di Theo Hernandez che ha lasciato il Milan in 10 nel finale del match contro la Roma, Graziano Cesari a Pressing spiega: "Primo cartellino assolutamente meritato dopo l'intervento su Zaniolo. Al 65' poi interrompe fallosamente l'azione di Pellegrini: provvedimento giusto ma prima c'è una spinta di Felix su Krunic". Luca Marelli a Dazn ha commentato l'espulsione di Hernandez: "L'Espulsione di Hernandez nasce da un errore di Maresca. C'era carica precedente di Felix su Krunic, era fallo e Maresca doveva fischiare"