Romario, la figlia va in gol su OnlyFans. Il motivo? Danielle spiazza tutti...

La figlia di Romario, Danielle Favatto va in gol sui social

Danielle Favatto in Brasile è influencer di buona fama e molto seguita dai followers (quasi 300mila fans), ma la 25enne è nota anche per il papà eccellente: nientemenoché Romario.

Proprio il leggendario Baixinho (uomo da oltre 1000 gol in carriera, anche se la Fifa gliene ha riconosciuti 'soltanto' 929), l'ex attaccante del Brasile campione del mondo nel '94 (in una finale sportivamente drammatica per i colori azzurri a Pasadena: l'Italia di Baggio e Sacchi perse ai rigori dopo 120 minuti di battaglia chiusi sullo 0-0), vincitore di due Coppe Americhe con la maglia verdeoro, un Fifa World Player e oggi affermato uomo politico nel suo paese (rieletto senatore di Rio de Janeiro nell'ottobre 2022).

Danielle Favatto, la figlia di Romario su Onlyfans: racconta la gioia di essere diventata mamma

Danielle Favatto recentemente è sbarcata su Onlyfans. Il motivo però ha preso in contropiede tutti. La figlia di Romario ha infatti scelto questa piattaforma social per raccontare un'esperienza assolutamente nuova nella sua vita: essere diventata mamma.

"Non volevo avere un figlio, ho cambiato idea di punto in bianco - ha spiegato - mi è sembrata ottima l'idea di creare un profilo sulla piattaforma per realizzare video sull'argomento"

