Ronaldo a Manchester: blitz d'addio. Georgina Rodriguez in perizoma FOTO-VIDEO

Ronaldo-Manchester United: blitz d'addio di CR7

Cristiano Ronaldo e il Manchester United potrebbero essere al passo d'addio (secondo divorzio: la prima volta CR7 lasciò l'Old Trafford per andare al Real Madrid). Il fuoriclasse portoghese è volato in Inghilterra accompagnato dal suo agente Jorge Mendes per discutere con Ten Hag. Il tecnico olandese potrebbe ribadirgli la volontà di tenerlo al centro del progetto, ma la sensazione è che verrà sancita la separazione tra il campione di Madeira e la dirigenza dei Red Devils nel centro sportivo di Carrington. Il cinque volte Pallone d'Oro da tempo ha deciso di lasciare il club inglese con un anno d'anticipo sul contratto (scadenza giugno 2023): la mancata qualificazione in Champions è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso visto che l'ex attaccante della Juventus è determinato a giocare nella massima competizione europea a caccia di nuovi record. In accordo con il Manchester United, CR7 ha saltato la prima fase della prepazione estiva e la tournée in Asia restando in Portogallo per allenarsi individualmente in attesa degli sviluppi del mercato. Nelle passate settimane era parso vicino al Chelsea, ma poi la pista è sfumata (Tuechel ha altri piani per i blues) e anche con il Bayer Monaco la trattativa non è decollata malgrado l'addio di Lewandowski. Altri rumors hanno accostato CR7 a Roma, Napoli o al suo Sporting Lisbona (ma lui sente che non è ancora il momento di tornare a casa). Resta possibile l'Atletico Madrid: Simeone gradirebbe il suo arrivo, ma i colchoneros dovranno prima trovare una soluzione (non scontata) sull'uscita di Griezmann.

Intanto il video di lady Ronaldo, Georgina Rodriguez, che sfila in perizoma è sempre più cult su web e social