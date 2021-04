Ronaldo lancia la maglia della Juventus. Polemiche, ma CR7... La spiegazione

Ronaldo lancia la maglia della Juventus. Le parole di Andrea Pirlo

Cristiano Ronaldo al termine di Juventus-Genoa (3-1 per i bianconeri, punti d'oro nella corsa Champions) ha gettato la maglia bianconera. Un gesto che non è passato inosservato. “Era arrabbiato perché non è riuscito a fare gol. Multa? No, non penso proprio. Finita la partita era arrabbiato come capita a quasi tutti i giocatori e può capitare di avere dei momenti di nervosismo”, le parole di Andrea Pirlo al termine del match.

Juventus, Ronaldo non ha buttato la maglia ma l'ha data a un raccattapalle

Ma il giallo della maglia buttata da Cristiano Ronaldo ha poi trovato una spiegazione ufficiale: nessuna rabbia o nervosismo in quel gesto dopo un match in cui non ha segnato (ha preso un palo e resta dunque a quota 97 gol con la Juventus: obiettivo 100 prima della fine della stagione, Dybala tra l'altro è a quota 99), ma un regalo. CR7 ha lanciato la casacca a un raccattapalle che gliel'aveva chiesta e lui, sentite le sue parole, si è girato e gliel'ha lanciata.