Ronaldo e la maglia lanciata, raccattapalle sgridato dalla Juventus

Il ragazzo che ha ricevuto in regalo la maglia di Cristiano Ronaldo al termine di Juventus-Genoa ha certamente ricevuto un regalo indimenticabile, ma assieme ad esso anche un rimprovero da parte della Juve, come racconta il Corriere di Torino.

Cristiano Ronaldo e la maglia lanciata al termine di Juventus-Genoa: rimproverato il raccattapalle. Ecco perchè

Il motivo? I raccattapalle, scelti a rotazione dalle giovanili bianconere, devono rispettare un preciso regolamento: non possono chiedere la casacca ai calciatori. Ecco perchè la Juventus lo ha rimproverato. Una piccola cosa al cospetto di un cimelio che certamente avrà fatto felice il ragazzo 13enne. Come noto, qualche osservatore a caldo aveva pensato che il lancio della maglia della Juventus da parte di CR7 fosse stato determinato da un gesto di nervosismo per non aver fatto gol nel corso del match vinto 3-1 dai bianconeri (Cristiano Ronaldo tra l'altro è a 3 reti da quota 100 con la camiseta della Signora, mentre Dybala lo precede a 99). Invece, poco dopo il giallo era stato chiarito: il 5 volte Pallone d'Oro aveva fatto un dono al raccattapalle che gli aveva chiesto la sua maglietta.