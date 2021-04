Ronaldo-Juventus, Real Madrid: la decisione sul futuro di CR7 è presa

Ronaldo-Real Madrid: Riquelme (che voleva CR7) si ritira dalla corsa alla presidenza

Cristiano Ronaldo dice addio al ritorno al Real Madrid? A oggi sembra proprio di sì. E' vero che le vie del mercato sono infinite e quindi da qui all'estate qualche colpo di scena è possibile. Però nelle ultime ore è arrivato il forfait di Enrique Riquelme nella corsa alla presidenza del club blanco: proprio lui aveva fatto sapere che se fosse diventato numero uno merengues avrebbe ripreso l'attaccante della Juventus (e cacciato Zinedine Zidane). "Lo svolgimento ingiusto delle elezioni, che storicamente si svolgono in estate, e le date in cui devono svolgersi mi hanno impedito di presentare la mia candidatura e lanciare una campagna che raccolga i membri e mi permetta di spiegare il mio progetto per il Real Madrid", ha annunciato. Florentino Perez sarà dunque il presidente del club madrileno per un altro quadriennio: per lui inizia il sesto mandato (2000, 2004, 2009, 2013, 2017, 2021).

Ronaldo dalla Juventus al Real Madrid: Florentino Perez freddo su CR7. Sogni Mbappè, Haaland (o Lukaku)

E l'attuale numero uno blanco sin qui non ha mostrato grandi nostalgie e voglia di riprendere Cristiano Ronaldo. Il suo sogno sarebbe di portare a Madrid un top player giovane su cui rifondare la squadra (comunque risorta in questa stagione: è tornata in corsa per una Liga che due mesi fa sembrava in mano all'Atletico Madrid e ha un piede in semifinale di Champions League dopo il 3-1 al Liverpool nell'andata dei quarti). I nomi caldi? Il primo è Kylian Mbappè che non ha ancora rinnovato con il Psg (scadenza 2022) ed è attratto dalle sirene del Real. Il secondo è Haaland, (di recente alcuni rumors spagnoli lo avevano dato vicinissimo al club merengue) anche se in questo momento il Borussia Dortmund non lo ha messo in vendita. "Ho incontrato i dirigenti del club e mi hanno ribadito che la loro volontà è quella di non vendere Haaland questa estate. Io lo rispetto, ma non significa che sia d'accordo. Con loro c'è un ottimo rapporto, sicuramente non siamo in guerra", ha spiegato nelle scorse ore Mino Raiola. Il 20enne (classe 2000) norvegese ha una clausola da 75 milioni, ma sarà attiva solo dal prossimo anno. Nelle scorse settimane da Madrid è trapelato anche nome di Romelu Lukaku come obiettivo del Real. Per questo al momento il ritorno di Cristiano Ronaldo non è una priorità nell'agenda di Florentino Perez (anche perchè gli andrebbe garantito un ingaggio da 30 milioni e altrettanti soldi bisognerebbe versarli alla Juventus). CR7 pare dunque destinato a restare anche nel 2022 (ultimo anno di contratto) con la maglia bianconera. Ma chissà che in Jorge Mendes riesca a sbloccare la situazione più avanti..