Royal Family News: Principe William "disgustato" dagli insulti razzisti

Londra, William, Kate e il piccolo George assistono alla partita Inghilterra Vs Germania Euro 2020

Il Prinicipe William si è detto "disgustato" dagli insulti razzisti nei confronti dei tre calciatori di colore che hanno sbagliato i rigori nella finale di Euro 2020 Inghilterra-Italia

Marcus Rashford, Jadon Sancho e Bukayo Saka sono stati letteralmente travolti dagli insulti razzisti sui social media, per aver sbagliato i loro rigori nella finale degli Europei che ha visto l'Italia vincere a Wembley sull'Inghilterra padrona di casa.

Il Principe William, che è anche presidente della Football Association, ha condannato l'episodio, defininendolo "disgustoso" e aggiungendo: "E' totalmente inaccettabile il fatto che i giocatori debbano sopportare questo ricorrente comportamento. Deve finire subito e le persone coinvolte devono risponderne nelle sedi adeguate".

Il Premier Boris Johnson ha aggiunto: "Questi giocatori della nazionale devono essere accolti come eroi, non insultati per motivi razziali sui social media. I responsabili di questi insulti dovrebbero vergognarsi".