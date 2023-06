Rudi Garcia, chi è Francesca Brienza: fidanzata tifosa romanista che...

Rudi Garcia, chi è la compagna Francesca Brienza: tifosa romanista, l'ha seguito anche negli Emirati e ora al Napoli

Rudi Garcia oggi è il nuovo allenatore del Napoli, ma a fu a Roma che trovò l'amore: l'allora tecnico giallorosso nel 2014 svelò la storia con Francesca Brienza che a quell'epoca era giornalista e conduttrice a Roma Tv. Sui social fu pubblicato un selfie che raccontava l'inizio di un nuovo capitolo amoroso della sua vita, dopo la separazione dall'ex compagna Veronique (con la quale aveva avuto le tre figlie Carla, Eva e Lén). Francesca ha seguito Rudi Garcia prima in Francia (al Lione), poi anche nell'avventura degli Emirati Arabi con l'Al Nassr (la squadra che in gennaio ha preso Cristiano Ronaldo) nell'ultima stagione.

La 37enne romana, Francesca Brienza ha una laurea in Beni Culturali all'Università di Roma Tor Vergata e una partecipazione a Miss Italia. Non solo Roma Tv come giornalista, per lei collaborazioni a Rai Sport, La7 (occupandosi di calcio femminile), Il processo del lunedì, Tiki Taka e Quelli che il calcio.

Francesca Brienza e Rudi Garcia



Il suo cuore calcistico che batte da sempre per la Roma ma certamente dal prossimo anno non potrà che fare il tifo per il Napoli che verrà allenato da Rudi Garcia dopo l'addio di Luciano Spalletti e l'ufficializzazione della nomina a nuovo mister della squadra campione d'Italia di patron Aurelio De Laurentiis.

Rudi Garcia al Napoli, le parole di Francesca Brienza sui social

"Quel vento caldo d’Arabia che, solo ora mi è chiaro, spingeva verso il ritorno in patria", ha scritto Francesca Brienza sui social (a corredo di uno scatto che la ritrae intenta ad attraversare un ponte) dopo che il Napoli ha ufficializzato Rudi Garcia come nuovo allenatore