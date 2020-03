Rugani positivo, il Coronavirus chiude anche il calcio: Inter in quarantena

Rugani positivo al coronavirus, Inter sospende le attività

“FC Internazionale Milano rende noto che, a seguito del comunicato di Juventus FC riguardo alla positività del calciatore Daniele Rugani al Covid-19, viene sospesa ogni attività agonistica sino a nuova comunicazione. Il club si sta attivando per predisporre tutte le procedure necessarie”. E' quanto si legge in una nota della società che domenica sera ha affrontato appunto la Juventus.

Rugani positivo al coronavirus, il giocatore della Juventus al momento è asintomatico

Il difensore della Juventus Daniele Rugani è risultato positivo al Coronavirus. Il giocatore è attualmente asintomatico, con la società bianconera che sta attivando in queste ore tutte le procedure di isolamento previste dalla normativa, compreso il censimento di quanti hanno avuto contatti con il calciatore.

Rugani positivo al coronavirus, "Sto bene, rispettate le regole"

"Avrete letto la notizia e per questo ci tengo a tranquillizzare tutti coloro che si stanno preoccupando per me, sto bene. Invito tutti a rispettare le regole, perché questo virus non fa distinzioni! Facciamolo per noi stessi, per i nostri cari e per chi ci circonda. Grazie". è il tweet pubblicato nella notte dal 25enne difensore della Juve DanieleRugani, risultato positivo al coronavirus.