Polonia di Lewandowski rifiuta di giocare playoff Mondiali 2022 con la Russia

Ucraina-Russia, Polonia: no ai playoff mondiali contro la nazionale di Putin

"Niente più parole, è tempo di agire! A causa dell'escalation dell'aggressione della Federazione Russa nei confronti dell'Ucraina, la nazionale polacca non ha intenzione di giocare la partita di spareggio contro la Russia", ha scritto su Twitter il presidente della Federcancio polacca, Cezary Kulesza. "Questa è l'unica decisione giusta. Siamo in trattative con le federazioni svedese e ceca per presentare una posizione comune alla Fifa".

Russia, Lewandowski: "Giusto che la Polonia non giochi in una situazione in cui continua l'aggressione militare all'Ucraina"

"E' la giusta decisione. Non posso immaginare di giocare una partita contro la Russia in una situazione in cui continua l'aggressione militare all'Ucraina. I giocatori e i tifosi russi non sono responsabili di questo, ma non possiamo pretendere di far finta che non stia succedendo nulla", ha spiegato Robert Lewandowski dopo la decisione della federazione polacca di non giocare il match dei playoff mondiali contro la Russia, a Mosca.

