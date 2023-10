Sampdoria, deciso il destino di Pirlo. Raddrizzani-Ibrahimovic, incontro

Pirlo-Sampdoria, esonero o panchina salva? Raddrizzani-Ibrahimovic incontro

La Sampdoria incassa il pareggio ad Ascoli nel weekend di serie B (1-1), ma la situazione resta estremamente delicata: i blucerchiati sono penultimi in classifica con 4 punti in nove partite (1 vittoria, 3 pari e 5 sconfitte) davanti solo al Lecco fermo a un punto (ma con 3 partite in meno). Nei giorni scorsi si era parlato di un possibile esonero di Andrea Pirlo e circolavano i nomi dei possibili sostituti (da Beppe Iachini a... qui i nomi).

Intanto il proprietario della Sampdoria, Andrea Raddrizzani è stato avvistato a pranzo a Milano con Zlatan Ibrahimovic. Inutile dire che la notizia ha messo in fermento il tifo blucerchiato. Vediamo la situazione.

Pirlo-Sampdoria avanti. Raddrizzani: "Ibrahimovic? Un amico"

L'incontro tra Ibrahimovic e il numero uno della Sampdoria Andrea Raddrizzani? "Non riguarda il cambio in panchina, Zlatan è un amico", ha detto il proprietario del club liguera all'Ansa. Il futuro di Pirlo? L'ex allenatore della Juventus può stare tranquillo: "E' assolutamente confermato".

Ibrahimovic e la maglia da portiere del Milan di Giroud

Sul fronte Ibrahimovic nei giorni scorsi molto si è detto e scritto circa un suo possibile ritorno al Milan: Zlatan ha incontrato Giorgio Furlani e c'è un'apertura da entrambe le parti. Da capire tempi e modalità su Ibra parte III in rossonero. Intanto l'ex fuoriclasse svedese ha scherzato con Giroud, protagonista tra i pali (dopo l'espulsione di Maignan) nel finale della partita vinta 1-0 dal Milan a Marassi. “Non è mai tardi per trovare la tua vera posizione”, le parole divertite di Ibrahimovic che poi ha chiesto al Milan la maglia, da portiere, col numero ed il nome del francese. E il club rossonero ha prontamente esaudito il desiderio di Zlatan.