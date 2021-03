Sarri torna in serie A: un grande club lo chiama per il rilancio

Sarri, ritorno al Napoli?

Il ritorno di Maurizio Sarri in panchina è uno dei temi più caldi in vista della prossima stagione. L'anno sabbatico con la Juventus scadrà a fine giugno, poi il tecnico deciderà con chi accordarsi per la sua prossima grande sfida. E la sorpresa potrebbe essere rappresentata da un suo ritorno a Napoli alla corte di Aurelio De Laurentiis. Ipotesi che pareva improbabile sino a qualche settimana, ma a rilanciarla con forza è Mario Sconcerti.

Sarri-Napoli

"Per quello che so, Maurizio Sarri al Napoli tornerebbe di corsa. Ricorderebbe a tutti di aver raggiunto record di punti sia nella prima, che nella seconda, che nella terza stagione - ha spiegato a Canale 21 - Vorrebbe poi certamente essere trattato come il grande allenatore che ha dimostrato di essere, anche dal punto di vista economico. Il Napoli lo ha chiamato". Non solo. Nei giorni scorsi, Valter De Maggio in diretta a Kiss Kiss Napoli aveva spiegato: "Maurizio Sarri tornerebbe a Napoli anche in un progetto triennale per vincere lo scudetto. Il suo scudetto vero lo vuole vincere a Napoli".

Gattuso-Fiorentina

E Gattuso? L'attuale tecnico del club partenopeo secondo Sconcerti avrebbe una pretendente per la prossima stagione: "E’ un’idea per la Fiorentina". Attenti però a quache chiamata dalla Premier League, campionato che l'ex mister del Milan apprezza molto... Tornando al Napoli va detto che nelle scorse ore sono circolati voci su un interesse per un altro grande allenatore toscano che è pronto a tornare dopo due anni sabbatici: Luciano Spalletti. A proposito del tecnico di Certaldo proprio Sconcerti ha spiegato: “Alla Fiorentina servirebbe uno come Spalletti, ma costa tantissimo"