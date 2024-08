Scamacca, rottura crociato; Atalanta, tempi di recupero, il sostituto. E ora Koopmeiners-Juventus

Scamacca, rottura crociato; Atalanta, tempi di recupero

Rottura del crociato del ginocchio sinistro e interessamento de menisco e del collaterale. Responso duro per l'attaccante Gianluca Scamacca uscito domenica per infortunio nel corso dell'amichevole tra Atalanta e Parma. Trasportato in macchina stanotte dopo infortunio, l'attaccante della nazionale italiana viene operato in queste ore dal professor Mariani a Villa Stuart a Roma.

Per i primi tre mesi sarà seguito dall'equipe di Mariani per la prima fase poi sarà la società bergamasca a curare il suo recupero. Il tempo previsto per il rientro in campo dipende dalla seconda fase di riabilitazione, ma normalmente si aggira sui 6 mesi.

Atalanta, i nomi del sostituto di Scamacca e cosa cambia per Koopmeiners-Juventus

Tra i nomi caldi in ottica attacco dell'Atalanta gira quello del classe 2004 islandese Orri Oskarsson, attaccante del Copenaghen e della nazionale Under-21. Un talento che potrebbe crescere sotto la guida di Gasperini. Ma, con un'assenza lunga da parte di Scamacca la Dea potrebbe pensare di affiancargli anche un giocatore di maggior esperienza o scegliere di "guardare in casa" bloccando la partenza del gioiello Teun Koopmeiners (che la Juventus sogna da mesi di prendere e che comunque già aveva una valutazione da 60 milioni) o di El Bilal Touré.