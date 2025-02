Clamoroso scambio in Nba: Luka Doncic ai Lakers, Anthony Davis a Dallas

Luka Doncic ai Lakers, Anthony Davis a Dallas

Un clamoroso scambio nella notte sconvolge l'Nba: Luka Doncic lascia Dallas e passa ai Lakers di LeBron James; al suo posto dai gialloviola arriva Anthony Davis. Uno scambio quindi tra due stelle di prim'ordine ma con una sostanziale differenza.

Luka Doncic ha 25 anni, Davis 31. I Lakers quindi scelgono non solo un grande campione da affiancare al "Prescelto", scelgono l'uomo franchigia del futuro, quello che prenderà in mano la squadra nel momento in cui LeBron appenderà le scarpe al chiodo. Un momento piuttosto vicino dato che il 23 ha 40 anni ed anche se non lo dimostra (visto la stagione che sta disputando) sa benissimo anche lui di non essere eterno. Se non si tratta quindi dell'ultimo anno, al massimo si pensa ne potrà disputare uno ad altissimo livello.

In realtà lo scambio, come sempre accade nella principale lega sportiva del mondo, coinvolge più giocatori. A Dallas infatti andrà oltre a Davis anche Max Christie e la prima scelta Lakers del 2029. A Los Angeles oltre a Doncic arriveranno Maxi Kleber e Markieff Morris. Uno scambio arrivato a due anni dalla scadenza del contratto dello sloveno, che probabilmente non avrebbe rinnovato...

La cosa ancora più interessante e sorprendente è che gli stessi giocatori coinvolti non erano a conoscenza dello scambio, come non lo era nemmeno LeBron, che lo ha scoperto mentre era a cena con la famiglia. Una sorpresa per tutti.

La carriera di Doncic quindi si arricchisce di un altro tassello che da solo fa la storia. Lo sloveno è da sempre l'uomo dei record, basti pensare che a soli 16 anni, lui sloveno ma già finito al Real Madrid, esordì in Eurolega facendo faville e stupendo il mondo. Dall'Europa il passaggio oltre oceano era scontato quanto devastante. In Nba ha una media di 28,6 punti, 8,7 rimbalzi ed 8,3 assist a partita. Un giocatore globale, totale, soprattutto in attacco ed arrivato un anno fa alle Finals Nba.

Difficile stabilire ora come sarà l'intesa con LeBron, due fuoriclasse assoluti che amano avere il pallone in mano, ma, si sa, il pallone con cui si gioca è uno solo. Servirà equilibrio e tempo. tempo che i Lakers non hanno. LBJ vuole vincere, subito, oggi prima di lasciare Los Angeles ed il basket. Poi i Lakers saranno tutti di Luka