Serie A e Champions League 2022/23: come seguire le partite in tv

Ricominciano il campionato e la Champions League, come seguire in televisione

Sabato 13 agosto ricomincia il campionato di Serie A, mentre giovedì 25 agosto toccherà alla Champions League, con l’atteso rito dei sorteggi. Come fare per seguire le partite in televisione, dopo i nuovi accordi su diritti televisivi? Ecco tutto quello che c’è da sapere, per seguire al meglio la stagione sportiva 2022/23.

Chi trasmette la Serie A: Sky, NOW, DAZN e Tim

La trasmissione completa del campionato di Serie A (10 partite in ogni weekend) sarà in esclusiva su DAZN, mentre su Sky o NOW si potranno vedere tre partite in co-esclusiva per ogni turno. In alternativa, è possibile stipulare un abbonamento con Tim, sponsor principale del campionato.

Partite in diretta – tutti gli slot del weekend:

Sabato : le partite delle ore 15.00 e 18.00 andranno in esclusiva su DAZN, mentre quelle delle 20.45 saranno trasmesse in condivisione con Sky

: le partite delle ore 15.00 e 18.00 andranno in esclusiva su DAZN, mentre quelle delle 20.45 saranno trasmesse in condivisione con Sky Domenica : viene trasmessa in condivisione la partita delle 12.30, mentre i restanti incontri (in programma alle ore 15.00, 18.00 e 20.45) va in esclusiva su DAZN

: viene trasmessa in condivisione la partita delle 12.30, mentre i restanti incontri (in programma alle ore 15.00, 18.00 e 20.45) va in esclusiva su DAZN Lunedì: la partita delle 20.45, il cosiddetto “Monday night”, viene trasmesso in condivisione.

Con l’accordo del 3 agosto, l’app di DAZN è pronta a sbarcare su Sky. Ecco cosa cambia per i gli appassionati:

Serie A: l’offerta di Sky per i tifosi

Per vedere le partite su questa piattaforma, è necessario sottoscrivere abbonamento all’offerta Sky Calcio. Il canale viene offerto a pacchetto con Sky TV, che comprende news, intrattenimento, serie-tv Sky Original e internazionali, documentari e le funzioni Sky Q via internet e Sky HD. L’app DAZN è disponibile anche su Sky, ma si dovrà comunque continuare a pagare due abbonamenti differenti.

La proposta di NOW per calcio e sport

Il pacchetto “sport” e comprende sia il calcio che gli altri sport nel bouquet di Sky, ovvero la Champions League fino al 2024 con 121 partite su 137 a stagione, la Serie A Tim con 3 partite su 10 ogni giornata, la Serie BKT, il calcio europeo, i motori, il tennis e altri sport. Il costo è di 9,99 euro per il primo mese (anziché 14,99), ma fino al 17 agosto. Dal secondo mese l’abbonamento si rinnova in automatico al prezzo di listino (14,99 euro, appunto). Si può disattivare in ogni momento, almeno 24 ore prima della scadenza del periodo di visione.

TimVision Calcio e Sport

Questo è il nome del pacchetto che Tim offre ai tifosi che intendono seguire la Serie A. Costa 19,99 euro al mese e dà accesso anche all’intrattenimento di TimVision, le partite di DAZN, Infinity+ con film, serie TV e la Champions League. Inoltre, è compreso anche il TimVision Box.

La doppia proposta di DAZN: Standard e Plus

Il pacchetto della piattaforma streaming costa 29,99 euro al mese e comprende: tutte le partite di calcio in esclusiva, gli eventi di ciclismo e motori, l’MMA (Mixed Martial Arts) e l’NFL (il campionato USA di football americano). Questa programmazione può essere seguita su Smart TV, Tablet, PC, Console o smartphone e ora anche tramite Sky. DAZN consente appunto due tipologie di abbonamento: Standard e Plus. La versione Standard consente di seguire i programmi contemporaneamente su due diversi device, ma solo connettendosi alla stessa rete Internet della propria abitazione. Con la versione Plus, che costa 39,99 euro, si possono invece utilizzare due reti diverse. Come detto, in base ai recenti accordi l’app DAZN ora si può usare anche dalla piattaforma di Sky.

Come vedere la Champions League in tv

L’edizione 2022/23 vede la partecipazione di quattro squadre italiane: Milan, Inter, Juve e Napoli, in campo dal 6 settembre. Per seguire le partite ci sono ben cinque opzioni: Mediaset, Sky, Now, Prime Video di Amazon e Tim.

La Champions League su Prime Video

Il canale di Amazon ha in esclusiva la migliore partita della Champions League del mercoledì sera, trasmessi sia in tv sul satellitare che in streaming, attraverso l’app Now e SkyGo, oltre che sui dispositivi come pc, tablet e smartphone. Costa 36 euro all’anno o 3,99 euro al mese (il primo mese per i nuovi clienti è gratuito) e comprende anche film e serie tv.

La Champions League su Sky

Sky trasmette le partite del martedì sera e tutte quelle del mercoledì, ad eccezione della sfida in esclusiva su Prime Video: si tratta di 121 partite su 137. Per vederle, bisogna abbonarsi al pacchetto Sky Sport, che costa 30,90 euro al mese, più 9 euro di attivazione, e comprende anche Sky Tv (Formula 1, MotoGP, tennis e basket). Ai nuovi abbonati viene messa a disposizione un’offerta speciale di 30 giorni al prezzo di 9 euro, con un pacchetto completo di tutta l’offerta Sky: Sky Tv, Sky Cinema, Sky Sport, Sky Kids e Sky Calcio, Netflix, Sky Q via Internet e Peacock. Dopo questo periodo si potrà decidere se proseguire o meno con l’abbonamento.

La Champions League su Now

Anche Now trasmetterà 121 partite su 137 della prossima Champions League. Per vederle, bisogna sottoscrivere il “pass sport”, che costa 14,99 euro al mese e comprende anche tre partite di Serie A per giornata, la Serie B, l’Europa League, la Formula 1, il tennis, l’Nba e altro. L’offerta per i nuovi clienti prevede il primo mese a 9,99 euro, con la possibilità di rinnovare il pass almeno 24 ore prima della fine del periodo di visione.

La Champions League su Mediaset e Infinity +

Canale 5 trasmetterà in chiaro 17 partite: la miglior partita del martedì, le semifinali e la finale. Infinity+, il servizio di streaming di Mediaset, trasmetterà 104 partite. Con l’abbonamento di 6 mesi (39 euro) o 12 mesi (69 euro) si può seguire anche il canale Diretta Champions, che trasmette in contemporanea tutte le sfide in onda alle ore 21.00.

La Champions League su TimVision

I clienti del pacchetto TimVision Calcio e Sport possono guardare, grazie al TimVision Box, 104 partite di Champions League attraverso Infinity+. Incluso nell’abbonamento ci sono anche tutti gli incontri della Serie A in quota Dazn. Le partite di Infinity+ possono essere seguite fino a due schermi in contemporanea, su tutti i dispositivi compatibili. Il costo è di 19.99 euro al mese.