Serie A, Napoli a valanga sulla Fiorentina: azzurri vittoriosi per 6-0

La ritrovata valanga azzurra travolge la Fiorentina (6-0) e rilancia il Napoli verso le parti alte della classifica: ora Gattuso e' terzo pari merito con la Roma, con una partita da giocare (contro la Juve) e in attesa del derby d'Italia di stasera. La partita prende subito una piega favorevole per i padroni di casa che, dopo il gol di Insigne che arriva in soli quattro minuti, hanno il merito di sfruttare al meglio gli spazi che inevitabilmente la squadra di Prandelli e' costretta a lasciare non presidiati. Il Napoli trova la rabbia e la cattiveria giuste, quelle che servono per indirizzare favorevolmente una partita. E' il 'veleno' piu' volte chiesto da Gattuso a suoi uomini, un messaggio che per troppe volte la squadra non aveva recepito. Nel primo tempo gli azzurri vanno in gol quattro volte e chiudono in pratica la partita.

Alla marcatura di Insigne seguono quelle di Demme al 35' - gli assist sono in entrambe le circostanze di Petagna - di Lozano al 38' e di Zielinski al 45'. In tutte le circostanze le realizzazioni arrivano al culmine di azioni veloci, in cui gli uomini di Gattuso si muovono a memoria e quasi sempre con grande padronanza tecnica nel trattamento del pallone. Il gol di Lozano, in particolare, nasce da una splendida azione di Insigne che si incunea nella difesa dei toscani, resiste al contrasto di quattro avversari e serve con un preciso diagonale rasoterra il messicano che anticipa Dragowski ed insacca.

La Fiorentina fa quello che puo', ma la squadra non ha idee e in troppi momenti della partita appare allo sbando, completamente in balia dell'avversaria. In qualche occasioni la squadra di Prandelli riesce a rendersi pericolosa, ma sul piano difensivo il Napoli, che deve fare a meno in mediana di Ruiz, bloccato dal Covid, trae un notevole giovamento, rispetto alla piu' recenti prestazioni, dalla presenza di Demme che rispetto allo spagnnolo e' piu' veloce e concreto.

Nel secondo tempo la Fiorentina si lancia coraggiosamente all'offensiva nel tentativo, quanto meno, di ridurre lo svantaggio. La difesa del Napoli, pero', e' attenta e non concede ai viola occasioni particolarmente favorevoli per andare in gol. E' invece il Napoli a incrementare ulteriormente il punteggio grazie a un calcio di rigore, concesso dall'arbitro per un fallo di Castrovilli su Bakayoko e trasformato da Insigne. A un minuto dalla fine gli azzurri segnano anche il sesto gol grazie a Politano che conclude con un rasoterra vincente un'azione personale.

Nella fase finale della gara Gattuso utilizza gli uomini della panchina e tra l'altro fa debuttare in serie anche il diciannovenne Cioffi che entra in campo al posto di Insigne. Lo stesso fa Prandelli, ma l'esito della partita non cambia e la Fiorentina chiude la gara con una sconfitta pesantissima che impone ora all'allenatore di ricostruire il morale della squadra