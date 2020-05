Serie A, probabile calendario: proteste sulla Coppa Italia. Diretta gol TV8?

SERIE A, diretta gol su TV8? I RUMORS E I PROBLEMI

I gol in chiaro del campionato di serie A in diretta potrebbero andare su Tv8 che fa parte del gruppo Sky Italia e che ha già ospitato eventi come Europa League, Formula 1 e Moto Gp. L'accordo resta complicato comunque per varie ragioni; intanto per la tempistica legata alle partite in contemporanea (tra anticipi e posticipi), poi perchè alcuni match vanno su Dazn (3 ogni giornata), e infine perchè Mediaset e Rai non vedrebbero bene l'idea dei gol in diretta su Tv8 e sarebbero pronti anche loro a un'eventuale trasmissione che fa gola dal punto di vista della raccolta pubblicitaria e degli ascolti. Senza dimenticare che Lega serie A e Sky sono ai ferri corti per la sesta e ultima rata dei diritti tv di questo campionato (con il decreto ingiutivo mandato dalla Confindustria del pallone per i 130 milioni mancanti su cui la pay tv chiede uno sconto come è avvenuto in Bundesliga), tanto che nelle scorse ore Repubblica aveva anche parlato di possibilità che le partite delle ultime 5 giornate di campionato previste su Sky potessero essere oscurate dalla Lega Serie A. E in questo scenario non si può dimenticare che siamo alla vigilia di una nuova trattativa per la vendita dei diritti del campionato (triennio 2021/2024). Un bando in cui Sky/Comcast sembra non essere disposta a investire più di mezzo miliardo, mentre il calcio italiano conta di incassarne il doppio....

Serie A, il probabile calendario completo: proteste sulle date della Coppa Italia

Riparte la stagione con semifinali e finali di Coppa Italia tra 13 e 17 giugno, ma i club coinvolti sono arrabbiati. Così è venuto fuori dal Consiglio federale di giovedì, in cui è arrivato il via libera del Governo del ritorno della Serie A. Venerdì è il giorno in cui prenderanno forma tempi e modi della ripresa, calendario e orari della ripartenza del pallone. Le decisioni arriveranno poche ore dopo le proteste di tre dei quattro club che si stanno giocando la Coppa Italia. In primis il Milan, poi in fila si sono messe anche Juventus e Inter. Manca solo il Napoli, all'appello ultima squadra a essere coinvolta nella fase finale del trofeo nazionale. Il problema? Il calendario che prevede un mini immediato tour de force per i quattro club con le partite di Coppa che si disputeranno come ‘anteprima' alla Serie A, dal 13 al 17 giugno. In quattro giorni si disputeranno le gare di ritorno delle due semifinali e poi la finale. Quindi si inizierà di nuovo con la Serie A.

Ecco il calendario completo

COPPA ITALIA

Sabato 13 giugno: JUVENTUS-MILAN (semifinale di ritorno)

Domenica 14 giugno: NAPOLI-INTER (semifinale di ritorno)

Mercoledì 17 giugno: finale

SERIE A

Sabato 20-domenica 21 giugno: recuperi 25.a giornata

ATALANTA-SASSUOLO

INTER-SAMPDORIA

TORINO-PARMA

VERONA-CAGLIARI

Martedì 23-mercoledì 24 giugno: 27.a giornata

ATALANTA-LAZIO

BOLOGNA-JUVENTUS

FIORENTINA-BRESCIA

GENOA-PARMA

INTER-SASSUOLO

LECCE-MILAN

ROMA-SAMPDORIA

SPAL-CAGLIARI

TORINO-UDINESE

VERONA-NAPOLI

Sabato 27-domenica 28 giugno: 28.a giornata

BRESCIA-GENOA

CAGLIARI-TORINO

JUVENTUS-LECCE

LAZIO-FIORENTINA

MILAN-ROMA

NAPOLI-SPAL

PARMA-INTER

SAMPDORIA-BOLOGNA

SASSUOLO-VERONA

UDINESE-ATALANTA

Martedì 30 giugno-mercoledì 1 luglio: 29.a giornata

ATALANTA-NAPOLI

BOLOGNA-CAGLIARI

FIORENTINA-SASSUOLO

GENOA-JUVENTUS

INTER-BRESCIA

LECCE-SAMPDORIA

ROMA-UDINESE

SPAL-MILAN

TORINO-LAZIO

VERONA-PARMA

Sabato 4-domenica 5 luglio: 30.a giornata

BRESCIA-VERONA

CAGLIARI-ATALANTA

INTER-BOLOGNA

JUVENTUS-TORINO

LAZIO-MILAN

NAPOLI-ROMA

PARMA-FIORENTINA

SAMPDORIA-SPAL

SASSUOLO-LECCE

UDINESE-GENOA

Martedì 7-mercoledì 8 luglio: 31.a giornata

ATALANTA-SAMPDORIA

BOLOGNA-SASSUOLO

FIORENTINA-CAGLIARI

GENOA-NAPOLI

LECCE-LAZIO

MILAN-JUVENTUS

ROMA-PARMA

SPAL-UDINESE

TORINO-BRESCIA

VERONA-INTER

Sabato 11-domenica 12 luglio: 32.a giornata

BRESCIA-ROMA

CAGLIARI-LECCE

FIORENTINA-VERONA

GENOA-SPALI

NTER-TORINO

JUVENTUS-ATALANTA

LAZIO-SASSUOLO

NAPOLI-MILAN

PARMA-BOLOGNA

UDINESE-SAMPDORIA

Martedì 14-mercoledì 15 luglio: 33.a giornata

ATALANTA-BRESCIA

BOLOGNA-NAPOLI

LECCE-FIORENTINA

MILAN-PARMA

ROMA-VERONA

SAMPDORIA-CAGLIARI

SASSUOLO-JUVENTUS

SPAL-INTER

TORINO-GENOA

UDINESE-LAZIO

Sabato 18-domenica 19 luglio: 34.a giornata

BRESCIA-SPAL

CAGLIARI-SASSUOLO

FIORENTINA-TORINO

GENOA-LECCE

JUVENTUS-LAZIO

MILAN-BOLOGNA

NAPOLI-UDINESE

PARMA-SAMPDORIA

ROMA-INTER

VERONA-ATALANTA

Martedì 21-mercoledì 22 luglio: 35.a giornata

ATALANTA-BOLOGNA

INTER-FIORENTINA

LAZIO-CAGLIARI

LECCE-BRESCIA

PARMA-NAPOLI

SAMPDORIA-GENOA

SASSUOLO-MILAN

SPAL-ROMA

TORINO-VERONA

UDINESE-JUVENTUS

Sabato 25-domenica 26 luglio: 36.a giornata

BOLOGNA-LECCE

BRESCIA-PARMA

CAGLIARI-UDINESE

GENOA-INTER

JUVENTUS-SAMPDORIA

MILAN-ATALANTA

NAPOLI-SASSUOLO

ROMA-FIORENTINA

SPAL-TORINO

VERONA-LAZIO

Martedì 28-mercoledì 29 luglio: 37.a giornata

CAGLIARI-JUVENTUS

FIORENTINA-BOLOGNA

INTER-NAPOLI

LAZIO-BRESCIA

PARMA-ATALANTA

SAMPDORIA-MILAN

SASSUOLO-GENOA

TORINO-ROMA

UDINESE-LECCE

VERONA-SPAL

Sabato 1-domenica 2 agosto: 38.a giornata

ATALANTA-INTER

BOLOGNA-TORINO

BRESCIA-SAMPDORIA

GENOA-VERONA

JUVENTUS-ROMA

LECCE-PARMA

MILAN-CAGLIARI

NAPOLI-LAZIO

SASSUOLO-UDINESE

SPAL-FIORENTINA.