Serie A: vince la Juventus, Fiorentina a valanga

Serie A: vince la Juventus e vola in vetta, Fiorentina a valanga

La Juventus non brilla ma batte 2-0 il Brescia nella 24a giornata di Serie A e si porta in vetta alla classifica a quota 57 punti. I bianconeri, orfani di Cristiano Ronaldo confermano il momento di forma poco brillante, ma complice anche una squadra che resta in 10 dopo 37 minuti di gioco (espulso Aye), riesce a portare a casa i tre punti. Dybala su punizione segna l'1-0 al 38', il raddoppio porta la firma di Cuadrado al 75'.

Largo successo per la Fiorentina in casa della Sampdoria, finisce 5-1 per gli uomini di Iachini. Partita subito in discesa con lo sfortunato autogol di Thorsby dopo 8 minuti. Il raddoppio lo sigla Vlahovic su rigore al 18', ancora dal dischetto è Chiesa a portare a tre le marcature degli ospiti, ancora Vlahovic al 57' segna il 4-0. Nel finale arriva anche la doppietta per Chiesa. Il gol della bandiera porta la firma di Gabbiadini. In classifica la Fiorentina sale a quota 28 punti, mentre la Sampdoria resta ferma a quota 23.

Importante successo esterno del Parma che s'impone 1-0 in casa del Sassuolo grazie ad un gol di Gervinho e raggiunge il Verona, fermato sullo 0-0 dall'Udinese nel match delle 12.30 al sesto posto in classifica con 35 punti. Per la squadra di De Zerbi i punti restano 29.