Sinner in Australia non ha avuto crisi d'ansia o di panico. Lo dice il suo corpo

Malore di Sinner: perché non è ansia o panico

Il malore che ha colpito Jannick Sinner nella sfida con Holger Rune agli Australian Open di tennis ha dato il via ad una serie di letture ed interpretazioni di vario tipo. E con il passare dei giorni ha preso sempre più corpo l'ipotesi che il tremore della mano destra del camione altoatesino colto dalle telecamere e visto da tutto il mondo sia stato una spia di uno stato mentale fragile, di ansia o addirittura panico.

La dott.ssa Cristina Brasi, una delle massime esperte italiane nella lettura dei segni e dei gesti del corpo e psicologa, ci fornisce la sua interpretazione legata proprio ai movimenti di Sinner.

"Il corpo di Sinner, i suoi gesti raccontano, come accade per tutti. Il vedere la mano destra tremare ha portato a sostenere che si sia trattato di uno stato di ansia, ma non lo è. L'ansia infatti, quando è particolarmente forte fino ad arrivare ad un attacco, porta si al tremore, ma di tutto il corpo, mai di una singola parte. Soprattutto si manifesta sugli arti esterni. Siamo infatti in grado di gestirla a livello del viso ma non possiamo farlo con ad esempio mani e piedi. Ad esempio quanti di noi, da seduti, muovono la gamba in maniera involontaria? Ecco, quel gesto è il tipico scarico della tensione. Vladimir Putin in questo è un esemio molto noto e chiaro".

Quindi non è stata ansia. Allora è stato un attacco di panico...

"No, nemmeno quello. Nel panico la gente si immobilizza, non trema, si blocca. L'esatto contrario di quanto avvenuto a Sinner".

Allora cos'è stato?

"Il suo corpo parla piuttosto chiaramente. Ci dev'essere stato un problema fisiologico legato ad esempio al caldo o alla disidratazione ed accentuato dalla fatica. Non è un caso che a tremare sia stata la mano destra, quella sottoposta per il tennista, al maggiore sforzo fisico".