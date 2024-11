Sinner-Fritz finale ATP Finals, a che ora si gioca e dove vederla in tv e streaming

Sinner ha stesso Fritz e si prepara già per la finale di oggi. "Già nel 'round robin' ha giocato un'ottima partita, pochi punti hanno fatto la differenza. Oggi sarà molto simile, dovrò stare molto attento. Le finali sono molto diverse rispetto al girone", ha detto Jannik in conferenza stampa dopo il match vinto con Casper Ruud in semifinale alle Atp Finals parlando della partita con Taylor Fritz.

Jannik Sinner disputerà stasera la sua seconda finale consecutiva alle Atp Finals, in un anno in cui ha dimostrato di essere con merito il numero uno del mondo e di avere ormai pochi rivali in grado di impensierirlo se non di batterlo.

È possibile pensare di migliorare ancora? Alla domanda postagli in conferenza stampa dopo la vittoria su Casper Ruud in semifinale alle Atp Finals, Sinner risponde con la sua consueta modestia: "Ogni giorno è imprevedibile, non sai mai cosa possa succedere - spiega - e ci saranno pure giorni dove qualcosa va storto, dove non mi sentirò bene, dove sarà molto difficile trovare la soluzione. Finora ho giocato a un livello molto alto, mi sono preparato bene", aggiunge. Poi spiega: "Durante l'anno abbiamo fatto certe scelte per essere freschi a fine stagione, ogni piccola cosa può fare la differenza. Sono arrivato prima qui a Torino".

Sinner-Fritz, dove vederla in TV e streaming: in chiaro sulla Rai

Ma dove è possibile vedere la finale di oggi delle Atp Finals? Il match sarà trasmesso, come la semifinale, in chiaro su Rai2. Ma non solo. La finale si potrà seguire anche su Sky in diretta sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 203 (Sky Sport Tennis), e in diretta streaming in chiaro su Rai Play, mentre su Sky Go per gli abbonati Sky e NOW.