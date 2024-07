Olimpiadi 2024, Jannik Sinner ha la febbre: non parte per Parigi

Olimpiadi Parigi 2024: Sinner ha la febbre, partenza rinviata

Jannik Sinner ha la febbre e per questo ha rinviato la partenza per le Olimpiadi di Parigi che si apriranno venerdì. A quanto si apprende, il tennista numero uno al mondo potrebbe partire giovedì, dopo che nel pomeriggio saranno state valutate le sue condizioni, ma la situazione è sotto controllo.

Olimpiadi Parigi 2024: quote tennis, la sfida è tra Sinner, Alcaraz e Djokovic

Partirà con qualche giorno di ritardo, a causa di una febbre, ma Jannik Sinner sarà regolarmente in campo per il primo turno del tabellone alle Olimpiadi di Parigi. L'altoatesino, che giovedì scoprirà il suo avversario all'esordio nel torneo a cinque cerchi, è tra i favoriti per la conquista dell'oro nelle quote dei bookmaker: come riporta Agipronews il trionfo si gioca a 3,25 su Betflag e Better, dietro soltanto a Carlos Alcaraz, proposto a 2,50.

Dietro al duo si posiziona Novak Djokovic, reduce dalla finale persa a Wimbledon, per cui l'oro paga 5 volte la posta. Alexander Zverev è visto a 8, mentre sono più lontani gli altri inseguitori: Rafael Nadal è fissato a 16 assieme al norvegese Caspeer Ruud, con Stefanos Tsitsipas a quota 21. Lorenzo Musetti, semifinalista nell'ultimo Slam londinese, vede lo storico trionfo a 61.