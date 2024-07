Sinner-Kalinskaya, fuga d'amore in Costa Smeralda post delusione a Wimbledon

Jannik Sinner si prende qualche giorno di relax con la fidanzata Anna Kalinskaya in Costa Smeralda. Il numero uno al mondo, martedì è stato eliminato ai quarti di finale nel torneo di Wimbledon a causa di un virus (ma nonostante le condizioni non al top è stato comunque capace di portare Daniil Medvedev al quinto set) ed è stato avvistato all’aeroporto di Olbia Costa Smeralda con la Anna Kalinskaja. La 25enne tennista russa - top 20 mondiale nel ranking Wta - era uscita agli ottavi dello Slam sull'erba londinese contro la kazaka Elena Rybakina.

Jannik Sinner archivia Wimbledon: relax per ricaricare le pile e poi assalto alle Olimpiadi di Parigi 2024

Tuta con cappuccio calcato in testa per Sinner, ma il fuoriclasse del tennis mondiale è stato comunque riconosciuto del personale dell’aeroporto. Jannik si riposerà brevemente per ricaricare le pile. Niente torneo di Bastad in Svezia sulla terra battuta (nelle scorse ore aveva annunciato il forfait), dopo qualche giornata al mare tornerà ad allenarsi in vista della partenza per Parigi insieme agli altri azzurri in programma il 23 luglio.

Nella capitale francese, sui campi in terra battuto che hanno fatto la storia del Roland Garros, il numero uno Atp andrà all'assalto della medaglia d'oro olimpica. Intanto, fuori Sinner, l'Italia del tennis si gode comunque un Wimbledon storico: Jasmine Paolini si è qualificata alla finale del torneo femminile (ed è già certa di essere numero 5 del mondo da lunedì), mentre Lorenzo Musetti, dopo aver battuto l'americano Taylor Fritz, ha raggiunto la prima semifinale major in carriera ed è sicuro di essere nei primi 16 Atp. Il primo ostacolo per il tennista di Carrara però sarà particolarmente impegnativo: sua maestà Novak Djokovic...