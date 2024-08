Sinner licenzia Ferrara e Naldi: via preparatore e fisioterapista del caso doping

Sinner licenzia il fisioterapista Naldi e il preparatore fisico Ferrara, coinvolti nel caso Clostebol

Jannik Sinner ha deciso: il fisioterapista Giacomo Naldi e il preparatore atletico Umberto Ferrara non lavoreranno più con lui. Secondo quanto apprende LaPresse, la decisione che era nell'aria è stata presa dall'azzurro prima dell'esordio all'Us Open, dove i due ormai ex componenti del suo staff non sono comunque presenti. Una decisione apparsa inevitabile dopo il caso della sua positività al clostebol emerso pubblicamente nei giorni scorsi e già chiuso dall'International Tennis Integrity Agency con la sua assoluzione e la sola cancellazione dei punti conquistati da Sinner a Indian Wells. La contaminazione involontaria, secondo quanto confermato dalla stessa Itia, è avvenuta durante un massaggio a Sinner di Naldi, che aveva una curato una ferita a un dito con una pomata acquistata da Ferrara.

Il preparatore atletico di Jannik, Umberto Ferrara, 55 anni, bolognese, ha acquistato il farmaco il 12 febbraio scorso presso la farmacia 'SS Trinità' di Bologna. Il 3 marzo il fisioterapista Giacomo Naldi, mentre cercava qualcosa all'interno della sua borsa da lavoro, si feriva al mignolo della mano sinistra con uno scalpello che viene utilizzato per togliere i calli. Il dito è rimasto fasciato per alcuni giorni e successivamente Ferrara raccomandava a Naldi di utilizzare il 'Trofodermin' avendo il farmaco qualità cicatrizzanti e antisettiche. Naldi tra il 5 ed il 13 marzo ha effettuato più massaggi senza guanti, sia parziali che sull'interno corpo, a Sinner per quella che poi è stata classificata una contaminazione transdermica. Jannik, però dovrà attendere la mezzanotte del 6 settembre, per sapere se qualche ente - l'agenzia mondiale antidoping ha gia' fatto sapere che prenderà in esame il caso Sinner - presenterà ricorso al Tribunale Arbitrale dello Sport (Tas) di Losanna contro la sentenza di proscioglimento da parte dell'Itia.