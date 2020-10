Sinner-Nadal, Panatta avvisa Rafa: "Non sarei molto tranquillo..."

"Io al posto di Nadal non sarei tanto tranquillo... secondo me Sinner è già pronto a giocarsela quasi alla pari e prestissimo entrerà nei top ten". Firmato Adriano Panatta. L'ex tennista italiano, che trionfò al Roland Garros nel 1976, avvisa Rafa in vista dei quarti di finale che vedono il giovane talento del tennis italiano opposto al mancino di Manacor (detentore del record assoluto a Parigi con 12 trionfi).

Paolo Bertolucci, da anni la voce tecnica di Sky, ha risposto al tweet dell'ex compagno di Davis (con cui trionfò sempre nel 1976 assieme a Corrado Barazzutti e Tonino Zugarelli): "Se Rafa è quello di Roma (quando ha perso ai quarti contro Schwartzman, ndr) concordo. Sulla lunga distanza e con una miglior condizione da parte dello spagnolo sarà più complicato. Il solo ipotizzare che un giovane italiano possa giocarsela mi rende euforico"

Comunque vada Sinner, reduce dalla vittoria agli ottavi contro Zverev (recente finalista allo Us Open dove ha perso contro Thiem) è il più giovane tennista che conquista i quarti di finale al Roland Garros dal 2005. Quando ci arrivò un giovane Rafa Nadal...