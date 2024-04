Sinner più forte dei problemi all'anca, Jannik vola in quota con Khachanov

Tennis: quote Madrid, l'anca non fermerà Sinner, tutto facile contro Khachanov

Può il problema all’anca fermare Jannik Sinner? Non oggi, almeno secondo i bookmaker. Se il tennista italiano, apparso dolorante durante il match con Kotov, deciderà di scendere in campo negli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid (dove è testa di serie numero 1 del torneo vista l'assenza di Novak Djokovic), lo farà da grande favorito nelle quote contro Karen Khachanov: la vittoria del numero uno italiano prevale a 1,22 su Goldbet e Better, rispetto a quella del russo fissata a 4,30. Jannik è avanti anche per la conquista del primo set, offerta a 1,31 contro il suo avversario a 3,25. Per quanto riguarda il set betting, in pole c’è il 2-0 in favore di Sinner a 1,64, mentre il 2-1 vale 3,65 la posta.

Atp 1000 Madrid, Sinner favorito su Carlos Alcaraz per la vittoria

Per la conquista del titolo Jannik Sinner è in pole a 2,75 assieme a Carlos Alcaraz; i due sono poi seguiti da Alexander Zverev a 7,50 e Rafael Nadal a 9.