Jannik Sinner squalificato - Alcaraz e Zverev, cosa devono fare per il sorpasso al numero 1 mondiale nel rankig Atp

Jannik Sinner starà fermo dunque 3 mesi dopo l'accordo con la Wada per il caso Clostebol. Attualmente il numero 1 del tennis mondiale ha 11.330 punti e un vantaggio che gli permetterà di restare in sella al raking Atp anche dopo i tornei 1000 di Indian Wells, Miami, Monte Carlo. Il campione azzurro non potrà poi partecipare neanche a Madrid, tornando in gara negli Internazionali d'Italia in programma Roma dal 7 al 18 maggio. Solo Alexander Zverev e Carlos Alcaraz possono attaccare da qui a maggio il trono di Jannik Sinner.

Jannik Sinner, i punti Atp che perderà nei prossimi 3 mesi nei torni di Miami, Montecarlo e Madrid

Jannik come detto parte da 11.330 punti. A maggio tornerà in campo a quota 9.730 visto che gliene verranno tolti 1.600 ovvero quelli conquistati nel 2024 con la vittoria a Miami (quando sconfisse Grigor Dimitrov in finale), la semifinale di Montecarlo (ko con Tsitsipas al terzo set), il quarto di finale a Madrid (dove si ritirò per un problema all'anca non scendendo in campo contro Felix Auger-Aliassime). I punti della semifinale di Indian Wells (persa con Alcaraz) invece erano già stati tolti a Sinner dalla sentenza di primo grado dell'Itia.

Zverev e Alcaraz, i punti che devono conquistare nei prossimi tornei per scavalcare Jannik Sinner al numero 1 del ranking Atp

Alexander Zverev è attualmente al secondo posto nel ranking Atp con 8.135 punti. Deve difendere i punti conquistati con i quarti ad Indian Wells (200), la semifinale a Miami (400), gli ottavi a Montecarlo e a Madrid (200). Senza dimenticare la semifinale di Los Cabos 2024 (100) e i quarti di finale di Monaco di Baviera (50). Totale 950 punti. Dunque per raggiungere Sinner entro Roma dovrà fare 2545 punti. Impresa possibile, ma difficile.

Carlos Alcaraz parte da 7.410 punti. Ha una cambiale pesante a Indian Wells dove vinse un anno fa (1000), poi 'soli' 200 punti a Miami e altrettanti 200 a Madrid. In totale 1400. Per guardare faccia a faccia Sinner nella classifica Atp dovrà farne 3720 da qui a Madrid.

Al di fuori di Zverev e Alcaraz gli altri tennisti sono in fuorigioco nella corsa al numero 1 mondiale da qui a inizio maggio: a partire dal numero 4, Taylor Fritz (4.900 punti) al top-5 Casper Ruud (a quota 4.480), passando per Daniil Medvedev (3.930) e Novak Djokovic (3900).

Ricordiamo che vincere un torneo Atp 1000 dà per l'appunto 1000 punti, la finale 600, semifinale 360 e quarti 180. I tornei Atp 500, oltre ai 500 punti per chi li conquista, assegnano 300 (finalista), 180 (semifinalista) e 90 (per i quarti di finale).