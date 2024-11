Tennis, il New York Times benedice il fenomeno Sinner: l'italiano sul tetto del mondo conquista gli Usa

Tennis, il New York Times lancia il fenomeno Sinner: "Il campione italiano è un predestinato alla grandezza"

Jannik Sinner “non è solo l’attrazione principale delle Finals: è il torneo, in campo e fuori”. Di più: ormai “trascende il tennis”. Il New York Times – The Athletic ne sottolinea l'ascesa a fenomeno di massa. Matthew Futterman cita la sua pervasività, non solo per le pubblicità che fa. Gucci, Head, Nike, Rolex, La Roche-Posay, Fastweb, Enervit, Pigna, De Cecco, Lavazza, Intesa Sanpaolo. “L’accordo con Nike da 158 milioni di dollari in dieci anni; il valore annuale dei suoi accordi fuori dal campo è di circa 15 milioni di dollari. “Il suo personaggio alla GialappaShow, un programma comico satirico sulla falsariga di Saturday Night Live, fa degli sketch giocando sul suo modo di parlare meticolosamente uniforme”.

Il più autorevole quotidiano al mondo sottolinea come il campione italiano non sia soltanto un fuoriclasse ma un predestinato alla grandezza assoluta. E come dar torto al NYT? Se dovesse vincere farebbe un'ulteriore balzo in avanti staccando tutti nella classifica mondiale e andando così a diventare l'italiano più vincente di sempre. Sinner, intoltre, ha solo 23 anni ma trascina tutto il movimento tennistico italiano. E’ anche grazie a lui che le Finals resteranno con ogni probabilità in Italia per altri 5 anni. “Ora Binaghi ha un altro problema: l’accessibilità. Non ci sono abbastanza scuole e cliniche di tennis per ospitare tutti i bambini che vogliono giocare, e costruire nuovi campi e strutture richiederà tempo”.